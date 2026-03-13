Жінки у цих професіях найчастіше стикаються з вигорянням: хто у групі ризику

Жінки, які працюють у сфері медицини, освіти та обслуговування, найчастіше стикаються із професійним вигорянням.

У деяких професіях жінки зазнають вигоряння майже вдвічі частіше, ніж чоловіки.

Фахівці попереджають: багато людей не помічають перших симптомів, доки проблема не починає серйозно впливати на здоров'я.

Експерт із благополуччя Кеті Лоусон пояснює, що вигоряння – це не просто сильна втома.

Це стан хронічного фізичного та емоційного виснаження, викликаного тривалим стресом. Воно може впливати на працездатність, стосунки з людьми та навіть фізичне здоров'я.

За результатами дослідження, дві з п'яти жінок у Великій Британії часто або постійно відчувають вигоряння, тоді як серед чоловіків цей показник становить менше третини.

Дослідження показало, що в окремих сферах показники значно вищі.

Найбільший рівень вигоряння зафіксували серед жінок, які працюють у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги – медсестер, доглядальниць та соціальних працівників. Тут про регулярне вигоряння повідомили 49% опитаних.

Майже такий самий показник мають робітниці сфери торгівлі, транспорту та гостинності – 48%.

Також високий рівень стресу зафіксували серед жінок у державному секторі та освіті, зокрема серед учительок та державних службовців – 43%.

За словами експертів, це пов'язано з високим емоційним навантаженням та великим обсягом відповідальності у цих професіях.

Фахівці пояснюють, що причина не лише у роботі. Багато жінок після завершення робочого дня мають так зване "друге навантаження" — домашні справи, турботу про дітей чи родичів, а також емоційну підтримку близьких.

Через постійний тиск у різних сферах життя організму стає важко повноцінно відновлюватися, що значно підвищує ризик вигоряння.

