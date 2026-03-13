logo

Женщины в этих профессиях чаще всего сталкиваются с выгоранием: кто в группе риска
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщины в этих профессиях чаще всего сталкиваются с выгоранием: кто в группе риска

На начальном этапе выгорание часто трудно заметить

13 марта 2026, 10:20
Женщины, которые работают в сфере медицины, образования и обслуживания, чаще всего сталкиваются с профессиональным выгоранием.

Женщины в этих профессиях чаще всего сталкиваются с выгоранием: кто в группе риска

Работа. Фото: из открытых источников

В некоторых профессиях женщины испытывают выгорание почти вдвое чаще, чем мужчины.

Специалисты предупреждают: многие люди не замечают первых симптомов, пока проблема не начинает серьёзно влиять на здоровье.

Эксперт по благополучию Кэти Лоусон объясняет, что выгорание – это не просто сильная усталость.

Это состояние хронического физического и эмоционального истощения, вызванного длительным стрессом. Оно может влиять на работоспособность, отношения с людьми и даже физическое здоровье.

По результатам исследования, две из пяти женщин в Великобритании часто или постоянно испытывают выгорание, тогда как среди мужчин этот показатель составляет менее трети.

Исследование показало, что в отдельных сферах показатели значительно выше.

Наибольший уровень выгорания зафиксировали среди женщин, работающих в сфере здравоохранения и социальной помощи — медсестер, сиделок и социальных работников. Здесь о регулярном выгорании сообщили 49% опрошенных.

Почти такой же показатель имеют работницы сферы торговли, транспорта и гостеприимства — 48%.

Также высокий уровень стресса зафиксировали среди женщин в государственном секторе и образовании, в частности среди учительниц и государственных служащих — 43%.

По словам экспертов, это связано с высокой эмоциональной нагрузкой и большим объемом ответственности в этих профессиях.

Специалисты объясняют, что причина не только в работе. Многие женщины после завершения рабочего дня имеют так называемую "вторую нагрузку" — домашние дела, заботу о детях или родственниках, а также эмоциональную поддержку близких.

Из-за постоянного давления в различных сферах жизни организму становится трудно полноценно восстанавливаться, что значительно повышает риск выгорания.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем грозит недостаток витамина Е: медики ошеломили перечнем симптомов.




Источник: https://www.westfieldhealth.com/
