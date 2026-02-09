Здоров'я серця у великій небезпеці через ці 5 звичок: це відкриття шокує кожного

Рубрики
Здоров’я серця формується не лише через відмову від куріння чи збалансоване харчування. Вирішальну роль відіграють повсякденні звички, які ми часто недооцінюємо, повідомляє видання The Mirror.
Хвороби серця. Фото: з відкритих джерел
Зокрема британський кардіолог Крістофер Бройд, який працює у медичній мережі Nuffield Health Brighton, звернув увагу на п’ять неочевидних чинників ризику — від рівня рухливості до якості сну та психологічного стану. Саме вони можуть поступово підвищувати ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань.
Однією з головних загроз лікар називає нестачу фізичної активності. Малорухливий спосіб життя сприяє набору зайвої ваги, підвищенню холестерину та артеріального тиску, що створює додаткове навантаження на серце. Водночас кардіолог підкреслює: виснажливі тренування не є обов’язковими. Почати можна з простих і приємних занять — коротких прогулянок, легких вправ на розтяжку, плавання або танців. Головне — регулярність і комфортний для себе темп.
Не менш небезпечним фактором є хронічний стрес. Постійна напруга, спричинена проблемами на роботі чи в особистому житті, може негативно впливати на серцево-судинну систему. Тривалий стрес здатен підвищувати тиск, збільшувати ризик інфаркту та інсульту, а також провокувати шкідливі звички — переїдання чи куріння. Для збереження здоров’я серця лікар радить використовувати ефективні методи зниження напруги: помірну фізичну активність, йогу, медитацію або дихальні практики.
Ще один важливий аспект — сон. Його нестача або низька якість порушують процеси відновлення організму, сприяють ожирінню та підвищенню артеріального тиску. Кардіолог рекомендує дотримуватися стабільного режиму сну: лягати й прокидатися в один і той самий час навіть у вихідні, уникати стимулюючих занять перед сном та надавати перевагу спокійним вечірнім ритуалам.
