Що потрібно їсти для ідеального мозку: вчені приголомшили новим відкриттям

Оновлені підходи до здорового харчування дедалі частіше звертають увагу на молочні продукти з високим вмістом жиру, застерігаючи водночас від надмірного їх споживання. Нові наукові дані свідчать: такі продукти можуть мати неочікувану користь для здоров’я мозку.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з результатами масштабного дослідження, оприлюдненого виданням Verywellhealth, регулярне вживання жирного сиру та вершків пов’язане зі зниженням ризику розвитку деменції. Це дослідження вважається найбільшим на сьогодні серед тих, що аналізують зв’язок між споживанням жирних молочних продуктів і когнітивними порушеннями.

Науковці з Лундського університету у Швеції проаналізували дані 27 670 учасників, середній вік яких становив 58 років. За станом їхнього здоров’я спостерігали протягом 25 років, фіксуючи випадки розвитку різних форм деменції.

Дослідники порівняли показники серед людей, які щоденно споживали щонайменше 50 грамів жирного сиру, з тими, чий раціон містив менш як 15 грамів такого продукту. До сирів із високою жирністю — понад 20% — належать, зокрема, чеддер, брі та гауда.

Результати показали, що у прихильників жирного сиру ризик розвитку деменції був на 13% нижчим. Крім того, у цій групі зафіксували на 29% меншу ймовірність виникнення судинної деменції, яка часто пов’язана з порушенням кровообігу в мозку та мікроінсультами.

Подібний ефект спостерігався і серед тих, хто регулярно вживав жирні вершки. Люди, які щодня споживали близько 20 грамів вершків, мали на 16% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто повністю уникав цього продукту.

Як вже писали "Коментарі", нове дослідження вчених показало, що чергування коротких періодів інтенсивних фізичних навантажень із періодами відновлення є найбільш ефективним методом для зниження жирової маси при одночасному збереженні м’язової маси у людей похилого віку.