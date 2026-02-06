Что нужно есть для идеального мозга: ученые ошеломили новым открытием

Обновленные подходы к здоровому питанию все чаще обращают внимание на молочные продукты с высоким содержанием жира, предостерегая одновременно чрезмерное их потребление. Новые научные данные свидетельствуют о том, что такие продукты могут иметь неожиданную пользу для здоровья мозга.

Согласно результатам масштабного исследования, обнародованного изданием Verywellhealth, регулярное употребление жирного сыра и сливок связано со снижением риска развития деменции. Это исследование считается самым большим на сегодня среди анализирующих связь между потреблением жирных молочных продуктов и когнитивными нарушениями.

Ученые из Лундского университета в Швеции проанализировали данные 27 670 участников, средний возраст которых составил 58 лет. За состоянием их здоровья наблюдали в течение 25 лет, фиксируя случаи развития разных форм деменции.

Исследователи сравнили показатели среди людей, ежедневно потреблявших по меньшей мере 50 граммов жирного сыра, с теми, чей рацион содержал менее 15 граммов такого продукта. К сырам с высокой жирностью — более 20% — в частности, чеддер, бри и гауда.

Результаты показали, что у сторонников жирного сыра риск развития деменции был на 13% ниже. Кроме того, в этой группе зафиксировали на 29% меньшую вероятность возникновения сосудистой деменции, часто связанной с нарушением кровообращения в мозге и микроинсультами.

Подобный эффект наблюдался и среди тех, кто регулярно употреблял жирные сливки. Люди, ежедневно потреблявшие около 20 граммов сливок, имели на 16% более низкий риск развития деменции по сравнению с теми, кто полностью избегал этого продукта.

