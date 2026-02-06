Вчені назвали ідеальну вправу для спалювання жиру після 60 років: деталі

Нове дослідження вчених показало, що чергування коротких періодів інтенсивних фізичних навантажень із періодами відновлення є найбільш ефективним методом для зниження жирової маси при одночасному збереженні м’язової маси у людей похилого віку.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Independent, у рамках експерименту фахівці порівнювали вплив різної інтенсивності тренувань на склад тіла понад 120 осіб літнього віку. Середній вік учасників становив 72 роки, а середній індекс маси тіла (ІМТ) – близько 26, що відповідає нормі для людей старше 65 років.

Учасників випадковим чином розподілили на три групи, кожна з яких займалася на біговій доріжці тричі на тиждень по 45 хвилин протягом півроку. Кожна група виконувала вправи різної інтенсивності.

Високоінтенсивні тренування складалися з повторюваних коротких періодів дуже інтенсивних вправ, під час яких ускладнювалося дихання і спілкування, що чергувалися з легшими періодами відновлення, пояснила експерт з фізичних вправ Грейс Роуз.

Результати показали, що тільки високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) дозволили значно знизити відсоток жирової тканини, водночас зберігаючи м’язову масу. Тренування середньої та низької інтенсивності теж призводили до помірного зниження жирових запасів, однак частково зменшували м’язову масу.

Також було відзначено, що високі та помірні навантаження покращували розподіл ваги в області живота, проте помірні тренування могли спричиняти невелике скорочення м’язової тканини.

Дослідники роблять висновок, що HIIT не лише допомагає знижувати жир у літніх людей, але й може стимулювати синтез м’язового білка, що робить ці тренування оптимальним вибором для підтримки сили та здоров’я у старшому віці.

