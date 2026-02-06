Популярні "здорові" звички завдають непоправної шкоди здоров'ю: несподівана правда

Ідея здорового способу життя активно популяризується експертами, блогерами та медіа. Людям постійно пропонують універсальні поради щодо харчування й звичок, які нібито гарантують гарне самопочуття та довголіття. Проте не всі рекомендації варто сприймати беззастережно. Частина усталених правил ЗСЖ сьогодні визнана застарілою або не має достатнього наукового підтвердження.

Фото: з відкритих джерел

Наприклад, вівсяна каша з цільного зерна справді корисна: вона допомагає контролювати рівень холестерину, підтримує роботу серця та знижує ризик серцево-судинних захворювань. Однак звичка їсти вівсянку щоранку може мати й небажані наслідки. Овес містить фітинову кислоту, яка здатна зменшувати засвоєння кальцію. Для людей старшого віку це особливо критично, адже дефіцит кальцію негативно впливає на кісткову тканину, зуби, нігті та волосся, а також підвищує ймовірність розвитку остеопорозу.

Ще одна популярна порада — повністю виключити цукор з раціону. Сучасні дослідження показують, що основна шкода полягає не в самому цукрі, а в його надмірному споживанні. Жорстка заборона солодкого часто стає серйозним стресом для організму, провокує зриви та формує тривожне ставлення до їжі. Вчені наголошують: різка відмова від цукру може негативно позначитися на роботі мозку та серцево-судинної системи.

Також помилковою є думка, що правильне харчування автоматично гарантує стрункість. Набір ваги — складний процес, на який впливають гормональний баланс, спадковість та особливості обміну речовин. У деяких людей порушується вироблення лептину — гормону, що відповідає за відчуття ситості. Через це навіть дотримання всіх принципів здорового харчування не дає бажаного результату без медичного втручання.

Як вже писали "Коментарі", хоча сир традиційно містить багато солі та насичених жирів, надмірне його споживання може підвищувати ризик серцевих проблем. Проте за умови помірного вживання деякі види сирів можуть бути кориснішими для серця. Видання Verywell Health склало рейтинг із семи видів сирів, які не шкодять кров’яного тиску та можуть підтримувати здоров’я серця.