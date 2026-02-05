Які сири приносять найбільше користі для серця: експерти здивували відкриттям

Хоча сир традиційно містить багато солі та насичених жирів, надмірне його споживання може підвищувати ризик серцевих проблем. Проте за умови помірного вживання деякі види сирів можуть бути кориснішими для серця. Видання Verywell Health склало рейтинг із семи видів сирів, які не шкодять кров’яного тиску та можуть підтримувати здоров’я серця.

Фото: з відкритих джерел

Кварк – це свіжий м’який сир, популярний у Німеччині та Східній Європі. Він має кремову текстуру, м’який смак і є джерелом білка та кальцію. Крім того, кварк відрізняється низькою калорійністю та меншим вмістом натрію, що робить його чудовою альтернативою вершковому сиру.

Сири з пониженим вмістом жиру допомагають зменшити споживання насичених жирів без втрати смакових якостей. Вони також багаті на калій, який сприяє виведенню надлишку натрію і допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Рикота має легку зернисту текстуру і багата білком. Виготовляють її із сироватки після виробництва інших сирів. Варіанти рикоти з пониженим вмістом жиру містять менше натрію, ніж чеддер чи фета, і забезпечують організм важливими поживними речовинами.

Чеддер зі зниженим вмістом жиру слід споживати в помірних кількостях через солоність. Проте він містить удвічі більше кальцію, ніж моцарела, що підтримує серцевий ритм і функцію серця.

Моцарела з низьким вмістом жиру має менше натрію та жиру, ніж чеддер. Вона добре плавиться та легко рветься на шматочки, що дозволяє контролювати порції при приготуванні страв, наприклад піци.

Швейцарський сир з пониженим вмістом жиру містить менше натрію, а також забезпечує користь від білків і кальцію при одночасному зменшенні жирності.

Знежирена гауда містить біоактивні пептиди, які можуть допомагати знижувати артеріальний тиск, незважаючи на загальну жирність сиру.

Як вже писали "Коментарі", серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних загроз для здоров’я людей у всьому світі. Вони вражають не лише серце, а й інші важливі органи, зокрема мозок і нирки. Основною проблемою є накопичення жирових бляшок у судинах, що поступово підвищує ризик утворення тромбів без явних симптомів для людини.