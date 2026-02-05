Про що свідчить набряк ніг ввечері: стало відомо про велику загрозу для роботи серця

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних загроз для здоров’я людей у всьому світі. Вони вражають не лише серце, а й інші важливі органи, зокрема мозок і нирки. Основною проблемою є накопичення жирових бляшок у судинах, що поступово підвищує ризик утворення тромбів без явних симптомів для людини.

Фото: з відкритих джерел

Британський лікар Бхавіні Шах із LloydsPharmacy пояснює, на що варто звертати увагу, щоб вчасно помітити небезпечні сигнали серця та запобігти розвитку хвороб. Одним із найбільш відчутних симптомів є дискомфорт або біль у грудях. Відчуття стиснення, тиску або раптовий біль можуть сигналізувати про серцевий напад, тому у таких випадках потрібно негайно звертатися до медиків.

Ще один важливий знак — задишка, що з’являється через те, що серце не перекачує кров достатньо ефективно. Це призводить до накопичення рідини в легенях, і людині стає складно дихати. Також не варто ігнорувати перебої у серцебитті: нерівний ритм може бути ознакою прихованих серцевих проблем, навіть якщо, на перший погляд, це здається незначним.

Менш очевидним, але не менш важливим сигналом є набряки ніг. Вони виникають через застій рідини в тканинах, коли серце працює недостатньо ефективно. Найчастіше такі набряки посилюються до вечора і потребують уваги.

Щоб знизити ризик серцево-судинних хвороб, лікар радить: підтримувати збалансоване харчування, вести активний спосіб життя, відмовитися від куріння, обмежити алкоголь та приділяти достатньо часу сну. Важливо спати щонайменше 7–9 годин щодня, оскільки безсоння негативно впливає на серце, а дітям та підліткам потрібно ще більше годин відпочинку.

Як вже писали "Коментарі", дієтолог Кайлі Сакаїда вважає, що жорстка заборона на солодощі та інші продукти, які прийнято називати "шкідливими", не завжди сприяє здоровому харчуванню і може бути непродуктивною в довгостроковій перспективі. На її думку, такий підхід часто призводить до зривів і формує нездорові стосунки з їжею.