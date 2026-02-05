О чем свидетельствует отек ног вечером: стало известно о большой угрозе работе сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных угроз здоровью людей во всем мире. Они поражают не только сердце, но и другие важные органы, в том числе мозг и почки. Основная проблема – накопление жировых бляшек в сосудах, что постепенно повышает риск образования тромбов без явных симптомов для человека.

Британский врач Бхавини Шах из LloydsPharmacy объясняет, на что следует обращать внимание, чтобы вовремя заметить опасные сигналы сердца и предотвратить развитие болезней. Одним из наиболее ощутимых симптомов является дискомфорт или боль в груди. Чувства сжатия, давления или внезапной боли могут сигнализировать о сердечном приступе, поэтому в таких случаях следует немедленно обращаться к медикам.

Еще один важный знак – одышка, появляющаяся из-за того, что сердце не перекачивает кровь достаточно эффективно. Это приводит к скоплению воды в легких, и человеку становится трудно дышать. Также не стоит игнорировать перебои в сердцебиении: неровный ритм может являться признаком скрытых сердечных проблем, даже если, на первый взгляд, это кажется незначительным.

Менее очевидным, но не менее важным сигналом являются отеки ног. Они возникают из-за застоя жидкости в тканях, когда сердце работает недостаточно эффективно. Чаще всего такие отеки усиливаются к вечеру и требуют внимания.

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, врач советует: поддерживать сбалансированное питание, вести активный образ жизни, отказаться от курения, ограничить алкоголь и уделять достаточно времени сна. Важно спать не менее 7–9 часов ежедневно, поскольку бессонница оказывает негативное влияние на сердце, а детям и подросткам нужно еще больше часов отдыха.

