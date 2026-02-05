Ніколи не відмовляйтеся від солодкого: розкрито несподівану шкоду для організму

Дієтолог Кайлі Сакаїда вважає, що жорстка заборона на солодощі та інші продукти, які прийнято називати "шкідливими", не завжди сприяє здоровому харчуванню і може бути непродуктивною в довгостроковій перспективі. На її думку, такий підхід часто призводить до зривів і формує нездорові стосунки з їжею.

Фото: з відкритих джерел

Фахівчиня критикує популярну систему поділу продуктів на "хороші" та "погані", наголошуючи, що набагато важливіше дивитися на раціон у цілому. Під час складання меню, за словами Сакаїди, слід робити акцент на балансі поживних речовин, а не на виключенні окремих страв. Вона радить доповнювати улюблену їжу корисними компонентами, щоб підвищити її харчову цінність.

Наприклад, якщо людина обирає піцу, дієтолог рекомендує додати до неї овочі — солодкий перець, шпинат, гриби або баклажани. Це дозволить збагатити страву клітковиною, вітамінами та мікроелементами. Аналогічно і з готовими сніданками: пластівці можна поєднувати з молоком для збільшення вмісту білка та додавати горіхи як джерело корисних жирів.

Сакаїда також зазначає, що навіть солодкі страви, зокрема вафлі з сиропом, не становлять загрози для здоров’я, якщо вживати їх помірно. Вона радить поєднувати такі десерти з фруктами, йогуртом або горіхами та не робити їх щоденною звичкою. Дієтолог підкреслює, що не називає подібні страви корисними, але нагадує: повна відмова від улюбленої їжі не завжди є ані реальною, ані необхідною.

Окрему увагу експертка приділяє щоденному споживанню клітковини, яка підтримує здоров’я травної системи, серця та кишкового мікробіому. Не менш важливим елементом раціону є білок — він забезпечує тривале відчуття ситості та необхідний для відновлення й формування тканин організму.

