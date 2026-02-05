logo

Никогда не отказывайтесь от сладкого: раскрыт неожиданный вред для организма
commentss НОВОСТИ Все новости

Никогда не отказывайтесь от сладкого: раскрыт неожиданный вред для организма

Эксперт посоветовала при планировании рациона делать акцент на его сбалансированности, а не сосредотачиваться на отдельных продуктах.

5 февраля 2026, 08:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Диетолог Кайли Сакаида считает, что жесткий запрет на сладости и другие продукты, принятые называть "вредными", не всегда способствует здоровому питанию и может быть непродуктивным в долгосрочной перспективе. По ее мнению, такой подход часто приводит к срывам и формирует нездоровые отношения с едой.

Никогда не отказывайтесь от сладкого: раскрыт неожиданный вред для организма

Фото: из открытых источников

Специалист критикует популярную систему разделения продуктов на "хорошие" и "плохие", отмечая, что гораздо важнее смотреть на рацион в целом. При составлении меню, по словам Сакаиды, следует делать акцент на балансе питательных веществ, а не на исключении отдельных блюд. Она рекомендует дополнять любимую пищу полезными компонентами, чтобы повысить ее пищевую ценность.

Например, если человек выбирает пиццу, диетолог рекомендует добавить к нему овощи – сладкий перец, шпинат, грибы или баклажаны. Это позволит обогатить блюдо клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Аналогично и с готовыми завтраками: хлопья можно сочетать с молоком для увеличения содержания белка и добавлять орехи в качестве источника полезных жиров.

Сакаида также отмечает, что даже сладкие блюда, в частности вафли с сиропом, не представляют угрозы здоровью, если употреблять их умеренно. Она рекомендует сочетать такие десерты с фруктами, йогуртом или орехами и не делать их ежедневной привычкой. Диетолог подчеркивает, что не называет подобные блюда полезными, но напоминает: полный отказ от любимой пищи не всегда ни реальным, ни необходимым.

Отдельное внимание эксперт уделяет ежедневному потреблению клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, сердца и кишечного микробиому. Не менее важным элементом рациона является белок — он обеспечивает длительное ощущение сытости и необходим для восстановления и формирования тканей организма.

Как уже писали "Комментарии", повышенный уровень "плохого" холестерина является одной из основных причин сердечно-сосудистых проблем. На первый взгляд и морская рыба и курятина считаются полезными продуктами, но врачи подчеркивают: их влияние на здоровье сердца различается.



