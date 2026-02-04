"Поганий" холестерин більше не проблема: експерти назвали єдиний правильний продукт

Підвищений рівень "поганого" холестерину є однією з основних причин серцево-судинних проблем. На перший погляд і морська риба, і курятина вважаються корисними продуктами, але лікарі підкреслюють: їхній вплив на здоров’я серця різниться. Розповідаємо, що варто включати до раціону — рибу чи курятину, щоб ефективно контролювати рівень ЛПНЩ у крові.

Фото: з відкритих джерел

Чому "поганий" холестерин небезпечний

Холестерин сам по собі потрібен організму: він бере участь у виробленні гормонів, формуванні клітинних мембран і регуляції обміну речовин. Проблеми з’являються, коли зростає рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які осідають на стінках судин і сприяють розвитку атеросклерозу. Саме харчування може або погіршувати, або покращувати цю ситуацію.

Морська риба — природний помічник серця

Морська риба є багатим джерелом омега-3 жирних кислот, які допомагають знижувати "поганий" холестерин і підвищувати "хороший". Серед найбільш корисних видів — лосось, скумбрія, оселедець, сардини та форель.

Омега-3 зменшують запалення судин, запобігають утворенню бляшок, нормалізують рівень тригліцеридів і підтримують еластичність артерій. Це природний механізм, якого не забезпечує жодне м’ясо. Лікарі радять споживати 2–3 порції морської риби щотижня для підтримки серцево-судинного здоров’я та контролю холестерину.

Курятина — більш щадний варіант, але менш ефективний

Куряче м’ясо містить менше насичених жирів, ніж свинина або яловичина, тому не підвищує рівень ЛПНЩ у крові так сильно. Проте воно не знижує його активно і більше виступає як безпечна альтернатива жирному м’ясу.

Ефективність курятини значною мірою залежить від способу приготування. Найкориснішими вважаються варена, тушкована або запечена курка. Смажена курятина може підвищувати "поганий" холестерин, як і будь-яке інше м’ясо, приготоване з великою кількістю жиру.

Портал "Коментарі" вже писав, що вівсяна каша давно закріпила за собою репутацію одного з найкорисніших сніданків. Утім, питання залишається відкритим: що краще — вівсянка, замочена на ніч, чи щойно зварена? Як зазначає портал EatingWell, однозначної відповіді немає, адже обидва варіанти мають свої плюси. Вони відрізняються не лише способом приготування, а й текстурою та тим, як поживні речовини засвоюються організмом.