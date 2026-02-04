"Плохой" холестерин больше не проблема: эксперты назвали единственный правильный продукт

Повышенный уровень "плохого" холестерина является одной из основных причин сердечно-сосудистых проблем. На первый взгляд и морская рыба и курятина считаются полезными продуктами, но врачи подчеркивают: их влияние на здоровье сердца различается. Рассказываем, что следует включать в рацион — рыбу или курятину, чтобы эффективно контролировать уровень ЛПНП в крови.

Фото: из открытых источников

Почему "плохой" холестерин опасен

Холестерин сам по себе нужен организму: он участвует в выработке гормонов, формировании клеточных мембран и регуляции обмена веществ. Проблемы появляются, когда растет уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые оседают на стенках сосудов и способствуют развитию атеросклероза. Само питание может либо усугублять, либо улучшать эту ситуацию.

Морская рыба – естественный помощник сердца

Морская рыба является богатым источником омега-3 жирных кислот, помогающих снижать "плохой" холестерин и повышать "хороший". Среди наиболее полезных видов – лосось, скумбрия, сельдь, сардины и форель.

Омега-3 уменьшают воспаление сосудов, предотвращают образование бляшек, нормализуют уровень триглицеридов и поддерживают эластичность артерий. Это естественный механизм, не обеспечиваемый ни одним мясом. Врачи советуют потреблять 2-3 порции морской рыбы еженедельно для поддержания сердечно-сосудистого здоровья и контроля холестерина.

Курятина – более щадящий вариант, но менее эффективный

Куриное мясо содержит меньше насыщенных жиров, чем свинина или говядина, поэтому не повышает уровень ЛПНП в крови так сильно. Однако оно не снижает его активно и больше выступает как безопасная альтернатива жирному мясу.

Эффективность курятины во многом зависит от способа приготовления. Самыми полезными считаются вареная, тушеная или запеченная курица. Жареная курятина может повышать "плохой" холестерин, как и любое другое мясо, приготовленное с большим количеством жира.

