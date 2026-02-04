Яка вівсянка насправді найкорисніша: експерти вразили новим відкриттям

Вівсяна каша давно закріпила за собою репутацію одного з найкорисніших сніданків. Утім, питання залишається відкритим: що краще — вівсянка, замочена на ніч, чи щойно зварена? Як зазначає портал EatingWell, однозначної відповіді немає, адже обидва варіанти мають свої плюси. Вони відрізняються не лише способом приготування, а й текстурою та тим, як поживні речовини засвоюються організмом.

Переваги "нічної" вівсянки

Замочена вівсянка особливо зручна для людей із напруженим графіком або тих, хто звик планувати харчування наперед. Пластівці заливають молоком, рослинним напоєм чи йогуртом і залишають у холодильнику на ніч. У результаті зранку виходить м’який, кремовий сніданок, готовий до споживання без додаткового приготування.

Такий спосіб може позитивно впливати на травлення. Під час замочування частково розщеплюється крохмаль і зменшується вміст фітинової кислоти, яка здатна ускладнювати засвоєння мінералів, зокрема заліза. Крім того, утворюється резистентний крохмаль — різновид вуглеводів, що не перетравлюється в тонкому кишечнику й слугує поживним середовищем для корисних бактерій.

Дослідження також свідчать, що резистентний крохмаль допомагає вирівнювати рівень цукру в крові після їжі, забезпечуючи більш тривале відчуття енергії. Окремою перевагою є зручність: кілька порцій можна підготувати заздалегідь, що знижує ризик пропуску сніданку, який асоціюється з негативними наслідками для здоров’я.

Класична варена вівсянка

Гаряча вівсянка залишається улюбленим варіантом для багатьох завдяки відчуттю тепла та ситості. Приготування на плиті чи в мікрохвильовці формує іншу консистенцію і смак, які створюють відчуття комфорту й затишку зранку.

Під час варіння з вівса вивільняються розчинні волокна, зокрема бета-глюкан. Він утворює гелеподібну масу в кишечнику, сприяючи зниженню рівня "поганого" холестерину та стабілізації глюкози в крові. Також теплова обробка робить частину поживних речовин більш доступними для засвоєння, що підсилює відчуття насичення.

То що ж обрати?

І "нічна", і варена вівсянка є цінним джерелом вітамінів групи B, цинку, марганцю та фосфору, які підтримують імунітет, обмін речовин і здоров’я серця. А якщо хочеться поєднати зручність замоченої вівсянки з теплом класичної — її завжди можна легко підігріти, отримавши баланс обох підходів.

