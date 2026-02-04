Какая овсянка действительно самая полезная: эксперты поразили новым открытием

Овсяная каша давно закрепила за собой репутацию одного из самых полезных завтраков. Впрочем, вопрос остается открытым: что лучше — овсянка, замоченная на ночь или только что сваренная? Как отмечает портал EatingWell, однозначного ответа нет, ведь оба варианта имеют свои плюсы. Они отличаются не только способом приготовления, но и текстурой и тем, как питательные вещества усваиваются организмом.

Фото: из открытых источников

Преимущества "ночной" овсянки

Замоченная овсянка особенно удобна для людей с напряженным графиком или привыкших планировать питание вперед. Хлопья заливают молоком, растительным напитком или йогуртом и оставляют в холодильнике на ночь. В результате с утра получается мягкий, кремовый завтрак, готовый к потреблению без дополнительного приготовления.

Такой способ может оказывать положительное влияние на пищеварение. При замачивании частично расщепляется крахмал и уменьшается содержание фитиновой кислоты, которая способна затруднять усвоение минералов, в частности железа. Кроме того, образуется резистентный крахмал – разновидность углеводов, не переваривается в тонком кишечнике и служит питательной средой для полезных бактерий.

Исследования также свидетельствуют о том, что резистентный крахмал помогает выравнивать уровень сахара в крови после еды, обеспечивая более длительное ощущение энергии. Отдельным преимуществом есть удобство: несколько порций можно подготовить заранее, что снижает риск пропуска завтрака, который ассоциируется с негативными последствиями для здоровья.

Классическая вареная овсянка

Горячая овсянка остается излюбленным вариантом для многих благодаря ощущению тепла и сытости. Приготовление на плите или в микроволновке формирует другую консистенцию и вкус, которые создают ощущение комфорта и утром.

При варке из овса высвобождаются растворимые волокна, в частности бета-глюкан. Он образует гелеобразную массу в кишечнике, способствуя снижению уровня "плохого" холестерина и стабилизации глюкозы в крови. Также тепловая обработка делает часть питательных веществ более доступными для усвоения, что усиливает чувство насыщения.

Так что же выбрать?

И "ночная", и вареная овсянка являются ценным источником витаминов группы B, цинка, марганца и фосфора, поддерживающих иммунитет, обмен веществ и здоровье сердца. А если хочется соединить удобство замоченной овсянки с классическим теплом — ее всегда можно легко подогреть, получив баланс обоих подходов.

Ранее портал "Комментарии" писал , что в течение многих лет людям с проблемами сахара в крови советовали избегать определенных продуктов или потреблять их только ограниченно. Однако современные исследования показывают, что черный шоколад не следует автоматически относить к запрещенным продуктам, пишет EatingWell.