Як впливає чорний шоколад на розвиток діабету: ви здивуєтеся від цього факту

Протягом багатьох років людям із проблемами цукру в крові радили уникати певних продуктів або споживати їх лише обмежено. Проте сучасні дослідження показують, що чорний шоколад не варто автоматично відносити до заборонених продуктів, пише EatingWell.

Фото: з відкритих джерел

Наукові роботи, опубліковані на National Library of Medicine, свідчать, що темний шоколад може мати позитивний ефект на рівень цукру завдяки високому вмісту какао та антиоксидантів. Як пояснює дієтолог Ерін Палінські-Вейд, навіть людям із діабетом або переддіабетом дозволяється насолоджуватися невеликою порцією чорного шоколаду, якщо правильно поєднувати його з білками, клітковиною та здоровими жирами. Таке поєднання допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози та зменшує тягу до солодкого.

Детальні дослідження показують кілька способів, якими чорний шоколад впливає на цукор у крові:

Зниження постпрандіальної глюкози. Темний шоколад не є низькокалорійним продуктом через жир і цукор, але поліфеноли какао підтримують здорову роботу судин та сприяють більш ефективному переробленню глюкози після їжі.

Регулювання цукру натщесерце. У людей із діабетом 2 типу спостерігалося поліпшення рівня глюкози натщесерце після вживання темного шоколаду. Вважається, що поліфеноли покращують функцію ендотелію, що допомагає клітинам ефективніше поглинати глюкозу з крові.

Підвищення чутливості до інсуліну. Інсулінорезистентність є основним фактором ризику діабету 2 типу, але поліфеноли чорного шоколаду здатні покращувати реакцію організму на інсулін. Дослідження University of Baghdad показало, що учасники з інсулінорезистентністю, які щодня споживали 85% темного шоколаду протягом 45 днів, мали помітне покращення стану.

Зниження ризику розвитку діабету 2 типу. Великі обсерваційні дослідження у США продемонстрували, що регулярне споживання темного шоколаду (не менше п’яти порцій на тиждень) знижує ризик діабету 2 типу приблизно на 21%. Цей ефект пов’язують із флавоноїдами какао, які підвищують чутливість до інсуліну та підтримують функцію ендотелію.

