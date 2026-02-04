Ці продукти позбавляють вас здорового сну: дієтологи шокували відкриттям

На якість нічного відпочинку впливає безліч чинників, і раціон у вечірній час відіграє в цьому не останню роль. Деякі, на перший погляд, безпечні або навіть корисні продукти можуть ускладнювати засинання, провокувати дискомфорт або часті нічні пробудження. Як зазначає видання Lovefood, виключення окремих позицій із пізнього перекусу допоможе значно покращити сон.

Наприклад, попкорн без добавок не становить загрози, однак солодкі, солоні чи масляні ароматизатори перевантажують організм жиром, цукром і сіллю. Це може викликати стрибки глюкози, спрагу та проблеми з травленням. Схожа ситуація і з морозивом: поєднання цукру та жиру стимулює організм замість того, щоб готувати його до відпочинку.

Овочі з високим вмістом води, зокрема селера та огірки, добре зволожують вдень, але ввечері можуть призвести до нічних походів до вбиральні. Броколі й цвітна капуста, багаті на клітковину, у пізній час часто стають причиною здуття та метеоризму.

Фрукти також не завжди доречні перед сном. Цитрусові та томатні продукти через високу кислотність здатні спричиняти печію та рефлюкс, особливо в положенні лежачи. Сухофрукти потребують обережності: оброблені варіанти з доданим цукром або важкі для перетравлення можуть порушувати сон, тоді як чорнослив із магнієм є більш безпечним вибором.

Молочні продукти, попри наявність триптофану, часто ускладнюють засинання через вміст жиру й білка. Аналогічно діє червоне м’ясо, яке змушує травну систему працювати активніше в нічний час. Ферментовані й копчені м’ясні вироби містять тирамін, що асоціюється з безсонням.

Також варто уникати білого хліба, гострих страв, фастфуду та шоколаду — вони можуть підвищувати рівень енергії, провокувати печію або впливати на температуру тіла, заважаючи повноцінному відпочинку.

