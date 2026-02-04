Эти продукты лишают вас здорового сна: диетологи шокировали открытием

На качество ночного отдыха влияет множество факторов, и рацион в вечернее время играет в этом не последнюю роль. Некоторые на первый взгляд безопасные или даже полезные продукты могут затруднять засыпание, провоцировать дискомфорт или частые ночные пробуждения. Как отмечает издание Lovefood, исключение отдельных позиций из позднего перекуса поможет значительно улучшить сон.

Например, попкорн без добавок не представляет угрозы, однако сладкие, соленые или масляные ароматизаторы перегружают организм жиром, сахаром и солью. Это может вызвать скачки глюкозы, жажду и проблемы с пищеварением. Похожая ситуация и с мороженым: сочетание сахара и жира стимулирует организм вместо того, чтобы готовить его к отдыху.

Овощи с высоким содержанием воды, включая сельдерей и огурцы, хорошо увлажняют днем, но вечером могут привести к ночным походам в уборную. Брокколи и цветная капуста, богатые клетчаткой, в позднее время часто становятся причиной вздутия и метеоризма.

Фрукты тоже не всегда уместны перед сном. Цитрусовые и томатные продукты из-за высокой кислотности способны вызвать изжогу и рефлюкс, особенно в положении лежа. Сухофрукты нуждаются в осторожности: обработанные варианты с добавленным сахаром или тяжелые для переваривания могут нарушать сон, тогда как чернослив с магнием является более безопасным выбором.

Молочные продукты, несмотря на наличие триптофана, часто затрудняют засыпание из-за содержания жира и белка. Аналогично действует красное мясо, заставляющее пищеварительную систему работать активнее в ночное время. Ферментированные и копченые мясные изделия содержат ассоциируемый с бессонницей тирамин.

Также следует избегать белого хлеба, острых блюд, фастфуда и шоколада – они могут повышать уровень энергии, провоцировать изжогу или влиять на температуру тела, мешая полноценному отдыху.

