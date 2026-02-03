Що їсти замість яєць: експерти назвали 9 варіантів для корисного сніданку

Рубрики
Хоча яйця традиційно вважаються популярним варіантом сніданку, існує безліч інших корисних страв, які допоможуть урізноманітнити ранковий прийом їжі. Портал Health.com пропонує дев’ять альтернатив, які забезпечують організм білком, клітковиною та антиоксидантами — речовинами, що підтримують здоров’я серця і судин.
Фото: з відкритих джерел
Вівсянка з насінням льону та чорницею
Вівсянка багата на розчинну клітковину, зокрема бета-глюкан, який допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань. Чорниця додає додаткову клітковину та поліфеноли, що підтримують судини та знижують окислювальний стрес. Насіння льону містить омега-3 жирні кислоти і лігнани, які сприяють зміцненню серця.
Грецький йогуртовий парфе
Білковий сніданок допомагає контролювати апетит і стабілізувати рівень енергії протягом дня. Грецький йогурт також постачає кальцій і калій, які підтримують нормальний кров’яний тиск.
Смузі з арахісового масла і какао
Поєднання банана, шпинату, какао і арахісового масла забезпечує антиоксиданти та здорові жири. Какао містить флаваноли, що підтримують кровообіг, а арахісове масло додає клітковину і ненасичені жири для контролю холестерину.
Тост із цільнозернової пшениці з горіховою пастою
Цільнозернові продукти допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину, а горіхові та насіннєві пасти містять корисні жири, білок і клітковину для тривалої ситості.
Пудинг із насіння чіа
Насіння чіа багате омега-3 жирними кислотами, що підтримують серце, і легко готується наперед. Його можна доповнити фруктами, горіхами або спеціями.
Тост з авокадо та насінням конопель
Авокадо містить мононенасичені жири і калій, що сприяють здоровому холестерину та регулюванню артеріального тиску. Насіння конопель додає білок і корисні жири.
Сир із фруктами
Білковий сніданок із сиром і фруктами допомагає контролювати апетит та стабілізувати рівень цукру в крові завдяки клітковині.
Нічна вівсянка з мигдальним маслом
Розчинна клітковина знижує ЛПНЩ, а мигдальне масло і магній підтримують артеріальний тиск і здоров’я судин.
Салат із квасолею та кіноа
Кіноа містить рослинні сполуки для контролю холестерину, а овочі та бобові додають антиоксиданти, клітковину, вітаміни та мінерали для серцево-судинного здоров’я.
