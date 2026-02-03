Что есть вместо яиц: эксперты назвали 9 вариантов для полезного завтрака

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Хотя яйца традиционно считаются популярным вариантом завтрака, существует множество других полезных блюд, которые помогут разнообразить утренний прием пищи. Портал Health.com предлагает девять альтернатив, которые снабжают организм белком, клетчаткой и антиоксидантами — веществами, поддерживающими здоровье сердца и сосудов.
Фото: из открытых источников
Овсянка с семенами льна и черникой
Овсянка богата растворимой клетчаткой, в частности бета-глюкан, который помогает снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Черника добавляет дополнительную клетчатку и полифенолы, которые поддерживают сосуды и снижают окислительный стресс. Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты и лигнаны, способствующие укреплению сердца.
Греческий йогуртовый парфе
Белковый завтрак помогает контролировать аппетит и стабилизировать уровень энергии в течение дня. Греческий йогурт также снабжает кальций и калий, которые поддерживают нормальное кровяное давление.
Смузи из арахисового масла и какао
Сочетание банана, шпината, какао и арахисового масла обеспечивает антиоксиданты и здоровые жиры. Какао содержит флаванолы, поддерживающие кровообращение, а арахисовое масло добавляет клетчатку и ненасыщенные жиры для контроля холестерина.
Тост из цельнозерновой пшеницы с ореховой пастой
Цельнозерновые продукты помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, а ореховые и семенные пасты содержат полезные жиры, белок и клетчатку для длительной сытости.
Пудинг из семян чиа
Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, поддерживающими сердце, и легко готовятся вперед. Его можно дополнить фруктами, орехами или специями.
Тост с авокадо и семенами конопли
Авокадо содержит мононенасыщенные жиры и калий, способствующие здоровому холестерину и регулированию АД. Семена конопли добавляют белок и полезные жиры.
Сыр с фруктами
Белковый завтрак с творогом и фруктами помогает контролировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови благодаря клетчатке.
Ночная овсянка с миндальным маслом
Растворная клетчатка снижает ЛПНП, а миндальное масло и магний поддерживают артериальное давление и здоровье сосудов.
Салат с фасолью и киноа
Кино содержит растительные соединения для контроля холестерина, а овощи и бобовые добавляют антиоксиданты, клетчатку, витамины и минералы для сердечно-сосудистого здоровья.
Как уже писали "Комментарии", витамин C – один из важнейших элементов для поддержания здоровья человека. Его роль сложно переоценить, ведь он участвует в многочисленных процессах организма: от метаболизма и синтеза коллагена до защиты клеток от воспаления и поддержания иммунной системы. Витамин C способствует нормальной работе сердца и сосудов, повышает энергетический уровень и улучшает настроение.