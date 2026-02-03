logo

Что есть вместо яиц: эксперты назвали 9 вариантов для полезного завтрака

Эти продукты снабжают организм белок, клетчатку и антиоксиданты, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.

Хотя яйца традиционно считаются популярным вариантом завтрака, существует множество других полезных блюд, которые помогут разнообразить утренний прием пищи. Портал Health.com предлагает девять альтернатив, которые снабжают организм белком, клетчаткой и антиоксидантами — веществами, поддерживающими здоровье сердца и сосудов.

Что есть вместо яиц: эксперты назвали 9 вариантов для полезного завтрака

Овсянка с семенами льна и черникой

Овсянка богата растворимой клетчаткой, в частности бета-глюкан, который помогает снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Черника добавляет дополнительную клетчатку и полифенолы, которые поддерживают сосуды и снижают окислительный стресс. Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты и лигнаны, способствующие укреплению сердца.

Греческий йогуртовый парфе

Белковый завтрак помогает контролировать аппетит и стабилизировать уровень энергии в течение дня. Греческий йогурт также снабжает кальций и калий, которые поддерживают нормальное кровяное давление.

Смузи из арахисового масла и какао

Сочетание банана, шпината, какао и арахисового масла обеспечивает антиоксиданты и здоровые жиры. Какао содержит флаванолы, поддерживающие кровообращение, а арахисовое масло добавляет клетчатку и ненасыщенные жиры для контроля холестерина.

Тост из цельнозерновой пшеницы с ореховой пастой

Цельнозерновые продукты помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, а ореховые и семенные пасты содержат полезные жиры, белок и клетчатку для длительной сытости.

Пудинг из семян чиа

Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, поддерживающими сердце, и легко готовятся вперед. Его можно дополнить фруктами, орехами или специями.

Тост с авокадо и семенами конопли

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры и калий, способствующие здоровому холестерину и регулированию АД. Семена конопли добавляют белок и полезные жиры.

Сыр с фруктами

Белковый завтрак с творогом и фруктами помогает контролировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови благодаря клетчатке.

Ночная овсянка с миндальным маслом

Растворная клетчатка снижает ЛПНП, а миндальное масло и магний поддерживают артериальное давление и здоровье сосудов.

Салат с фасолью и киноа

Кино содержит растительные соединения для контроля холестерина, а овощи и бобовые добавляют антиоксиданты, клетчатку, витамины и минералы для сердечно-сосудистого здоровья.

