Сенсація: розкрито вражаючий вплив вітаміну С на схуднення

Вітамін C — один із найважливіших елементів для підтримки здоров’я людини. Його роль складно переоцінити, адже він бере участь у численних процесах організму: від метаболізму і синтезу колагену до захисту клітин від запалення та підтримки імунної системи. Вітамін C також сприяє нормальній роботі серця та судин, підвищує енергетичний рівень і покращує настрій.

Наукові дослідження підтверджують, що вітамін C може знижувати рівень шкідливого свинцю в організмі — токсичного металу, який присутній у старих фарбах, ґрунті чи дешевих прикрасах. Регулярне споживання продуктів, багатих на вітамін C, а також залізо і кальцій, допомагає зменшити ризик інтоксикації.

Вітамін C особливо важливий для схуднення. Він бере участь у метаболізмі жирів, сприяє синтезу карнітину, підтримує імунітет, допомагає боротися із запаленнями та знижує рівень "поганого" холестерину. Крім того, він необхідний для здоров’я шкіри, суглобів і кісток, оскільки стимулює вироблення колагену, та підтримує роботу мозку, допомагаючи захищати нейрони від окислювального стресу та уповільнювати вікове зниження когнітивних функцій.

Дефіцит вітаміну C часто спостерігається у людей із надмірною вагою, що підвищує окислювальний стрес, ускладнює зниження ваги та погіршує чутливість до інсуліну. Він також покращує засвоєння заліза, особливо з рослинних продуктів, наприклад, поєднання шпинату з апельсинами чи мандаринами робить залізо доступнішим для організму.

Джерелами вітаміну C є цитрусові (апельсини, лимони, мандарини), ягоди (чорна смородина, полуниця, малина), а також овочі — броколі, болгарський перець, шпинат, квашена капуста і картопля. Вітамін C краще засвоюється разом з їжею, що містить жири, а у періоди хвороби чи фізичних навантажень його можна приймати у вигляді добавок.

