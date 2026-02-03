90% людей п’ють кефір неправильно: що неодмінно треба додати для травлення

Кефір вважається одним із найкорисніших кисломолочних продуктів, адже він багатий на пробіотики — живі корисні бактерії, що сприяють балансу мікрофлори кишківника. Окрім цього, напій містить цінний білок, кальцій, магній та вітаміни групи B, необхідні для нормальної роботи організму.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці зазначають, що регулярне вживання кефіру допомагає підтримувати міцність кісток, здоров’я м’язів і стабільну роботу нервової системи. Завдяки зниженому вмісту лактози цей продукт часто добре переноситься навіть людьми з частковою лактозною непереносимістю. Проте, за словами експертів, користь кефіру можна легко посилити, додавши до нього простий натуральний інгредієнт — імбир.

Імбир відомий своїм позитивним впливом на травлення. Він стимулює вироблення травних ферментів, активізуючи роботу кишківника та сприяючи кращому засвоєнню їжі. Активна сполука гінгерол має протизапальну та спазмолітичну дію, що допомагає зменшити здуття, важкість і неприємні відчуття в животі.

Крім того, імбир здатний прискорювати обмін речовин, оскільки підсилює термогенез — процес, під час якого організм виробляє тепло та витрачає більше енергії. Наукові дослідження також свідчать про його антибактеріальні властивості, які підтримують імунну систему та допомагають організму ефективніше протистояти застудам.

Щоб приготувати корисний напій, достатньо додати до склянки кефіру невелику кількість свіжого тертого імбиру та ретельно перемішати. За бажанням напій можна трохи підсолодити медом. Поєднання кефіру та імбиру — це простий, доступний і швидкий спосіб покращити травлення, зміцнити імунітет і загальне самопочуття без складних рецептів.

