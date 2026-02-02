Члму насправді необхідно вживати йогурт: розкрито сенсаційну правду про вплив на здоров’я

Йогурт — це популярний молочний продукт, який не лише багатий на білок і кальцій, а й сприяє підтримці здорової мікрофлори кишечника. Завдяки своїм поживним властивостям він корисний для організму людини, і видання Verywell Health виділило чотири основні переваги його регулярного вживання.

Покращення травлення

Йогурт містить корисні бактерії, відомі як пробіотики, які допомагають нормалізувати роботу кишківника. Регулярне споживання продукту може полегшити симптоми синдрому подразненого кишківника, хронічної діареї або запору. Пробіотики підтримують баланс мікрофлори, сприяючи кращому засвоєнню поживних речовин та зміцненню імунітету.

Зміцнення кісток і зубів

Високий вміст кальцію робить йогурт важливим для здоров’я кісткової системи та профілактики остеопорозу. Деякі види продукту також збагачені вітаміном D, який сприяє кращому засвоєнню кальцію та підтримці імунної системи. Комбінація цих елементів допомагає зберігати кістки міцними та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Регулювання артеріального тиску

Йогурт містить вітаміни групи B, фосфор, магній і калій, які позитивно впливають на серцево-судинну систему. Вони сприяють нормалізації тиску, підтримці обміну речовин та зниженню ризику серцевих патологій, а також забезпечують захист від вроджених вад нервової трубки у дітей.

Зменшення запальних процесів

Пробіотики в йогурті допомагають зміцнити імунітет і знизити рівень хронічного запалення, що пов’язане з багатьма захворюваннями та інфекціями. Завдяки цьому регулярне споживання продукту може підтримувати загальний стан здоров’я і покращувати самопочуття.

Які види йогурту найкорисніші:

· з низьким вмістом жиру або без жиру;

· кефір;

· грецький йогурт;

· скір;

· заморожений йогурт;

· йогурт на рослинному молоці.

Йогурт — це не просто смачний десерт, а важливий елемент раціону, який допомагає зміцнити організм, покращити травлення, підтримати кістки і серце, а також знизити запальні процеси.

