Члму на самом деле необходимо употреблять йогурт: раскрыта сенсационная правда о влиянии на здоровье

Йогурт – это популярный молочный продукт, который не только богат белок и кальций, но и способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Благодаря своим питательным свойствам он полезен организму человека, и издание Verywell Health выделило четыре основных преимущества его регулярного употребления.

Фото: из открытых источников

Улучшение пищеварения

Йогурт содержит полезные бактерии, известные как пробиотики, помогающие нормализовать работу кишечника. Регулярное потребление продукта может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника, хронической диареи или запора. Пробиотики поддерживают баланс микрофлоры, способствуя лучшему усвоению питательных веществ и укреплению иммунитета.

Укрепление костей и зубов

Высокое содержание кальция делает йогурт важным для здоровья костной системы и профилактики остеопороза. Некоторые виды продукта также обогащены витамином D, способствующим лучшему усвоению кальция и поддержанию иммунной системы. Комбинация этих элементов помогает сохранять кости крепкими и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулировка артериального давления

Йогурт содержит витамины группы B, фосфор, магний и калий, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Они способствуют нормализации давления, поддержанию обмена веществ и снижению риска сердечных патологий, а также обеспечивают защиту от врожденных пороков нервной трубки у детей.

Уменьшение воспалительных процессов

Пробиотики в йогурте помогают укрепить иммунитет и снизить уровень хронического воспаления, что связано со многими заболеваниями и инфекциями. Благодаря этому регулярное потребление продукта может поддерживать общее состояние здоровья и улучшать самочувствие.

Какие виды йогурта наиболее полезны:

· с низким содержанием жира или без жира;

· кефир;

· греческий йогурт;

· скир;

· замороженный йогурт;

· йогурт на растительном молоке.

Йогурт – это не просто вкусный десерт, а важный элемент рациона, который помогает укрепить организм, улучшить пищеварение, поддержать кости и сердце, а также снизить воспалительные процессы.

