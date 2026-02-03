90% людей пьют кефир неправильно: что обязательно нужно добавить для пищеварения

Кефир считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов, ведь он богат пробиотиками — живыми полезными бактериями, способствующими балансу микрофлоры кишечника. Кроме того, напиток содержит ценный белок, кальций, магний и витамины группы B, необходимые для нормальной работы организма.

Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что регулярное употребление кефира помогает поддерживать крепкость костей, здоровье мышц и стабильную работу нервной системы. Благодаря пониженному содержанию лактозы, этот продукт часто хорошо переносится даже людьми с частичной лактозной непереносимостью. Однако, по словам экспертов, пользу кефира можно легко усилить, добавив в него простой натуральный ингредиент – имбирь.

Имбирь известен своим положительным влиянием на пищеварение. Он стимулирует выработку пищеварительных ферментов, активизируя работу кишечника и способствуя лучшему усвоению пищи. Активное соединение гингерол оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие, что помогает снизить вздутие, тяжесть и неприятные ощущения в животе.

Кроме того, имбирь способен ускорять обмен веществ, поскольку усиливает термогенез – процесс, во время которого организм производит тепло и тратит больше энергии. Научные исследования также свидетельствуют о его антибактериальных свойствах, которые поддерживают иммунную систему и помогают организму более эффективно противостоять простудам.

Чтобы приготовить полезный напиток достаточно добавить в стакан кефира небольшое количество свежего тертого имбиря и тщательно перемешать. По желанию напиток можно немного подсластить медом. Сочетание кефира и имбиря – это простой, доступный и быстрый способ улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и общее самочувствие без сложных рецептов.

