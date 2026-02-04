Как влияет черный шоколад на развитие диабета: вы удивитесь этому факту

В течение многих лет людям с проблемами сахара в крови советовали избегать определенных продуктов или потреблять только ограниченно. Однако современные исследования показывают, что черный шоколад не следует автоматически относить к запрещенным продуктам, пишет EatingWell.

Научные работы, опубликованные на National Library of Medicine, свидетельствуют, что темный шоколад может оказать положительный эффект на уровень сахара благодаря высокому содержанию какао и антиоксидантов. Как объясняет диетолог Эрин Палински-Вейд, даже людям с диабетом или преддиабетом можно наслаждаться небольшой порцией черного шоколада, если правильно сочетать его с белками, клетчаткой и здоровыми жирами. Такое сочетание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы и уменьшает тягу к сладкому.

Подробные исследования показывают несколько способов, которыми черный шоколад влияет на сахар в крови:

Снижение постпрандиальной глюкозы. Темный шоколад не является низкокалорийным продуктом из-за жира и сахара, но полифенолы какао поддерживают здоровую работу сосудов и способствуют более эффективной переработке глюкозы после еды.

Регулировка сахара натощак. У людей с диабетом 2 типа наблюдалось улучшение уровня глюкозы натощак после употребления темного шоколада. Считается, что полифенолы улучшают функцию эндотелия, что помогает клеткам более эффективно поглощать глюкозу из крови.

Повышение чувствительности к инсулину. Инсулинорезистентность является основным фактором риска диабета 2 типа, но полифенолы черного шоколада способны улучшать реакцию организма на инсулин. Исследование University of Baghdad показало, что участники с инсулинорезистентностью, ежедневно потреблявшие 85% темного шоколада в течение 45 дней, имели заметное улучшение состояния.

Снижение риска развития диабета 2 типа. Большие обсервационные исследования в США продемонстрировали, что регулярное потребление темного шоколада (не менее пяти порций в неделю) снижает риск диабета 2 типа примерно на 21%. Этот эффект связывается с флавоноидами какао, повышающими чувствительность к инсулину и поддерживающими функцию эндотелия.

