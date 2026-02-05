Какие сыры приносят больше пользы для сердца: эксперты удивили открытием

Хотя сыр обычно содержит много соли и насыщенных жиров, чрезмерное его потребление может повышать риск сердечных проблем. Однако при умеренном употреблении некоторые виды сыров могут быть более полезными для сердца. Издание Verywell Health составило рейтинг семи видов сыров, которые не вредят кровяному давлению и могут поддерживать здоровье сердца.

Кварк – свежий мягкий сыр, популярный в Германии и Восточной Европе. Он обладает кремовой текстурой, мягким вкусом и является источником белка и кальция. Кроме того, кварки отличаются низкой калорийностью и меньшим содержанием натрия, что делает его превосходной альтернативой сливочному сыру.

Сыры с пониженным содержанием жира помогают снизить потребление насыщенных жиров без потери вкусовых качеств. Они также богаты калием, который способствует выведению избытка натрия и помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Рикота имеет легкую зернистую текстуру и богата белком. Изготовляют ее из сыворотки после производства других сыров. Варианты рикоты с пониженным содержанием жира содержат меньше натрия, чем чеддер или фета, и снабжают организм важными питательными веществами.

Чеддер с пониженным содержанием жира следует употреблять в умеренных количествах из-за солености. Однако он содержит вдвое больше кальция, чем моцарелла, поддерживающая сердечный ритм и функцию сердца.

Моцарелла с низким содержанием жира имеет меньше натрия и жира, чем чеддер. Она хорошо плавится и легко рвется на кусочки, что позволяет контролировать порции при приготовлении блюд, например пиццы.

Швейцарский сыр с пониженным содержанием жира содержит меньшее количество натрия, а также обеспечивает пользу от белков и кальция при одновременном уменьшении жирности.

Обезжиренная гауда содержит биоактивные пептиды, которые могут помогать снижать АД, несмотря на общую жирность сыра.

Как уже писали "Комментарии", сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных угроз здоровью людей во всем мире. Они поражают не только сердце, но и другие важные органы, в том числе мозг и почки. Основная проблема – накопление жировых бляшек в сосудах, что постепенно повышает риск образования тромбов без явных симптомов для человека.