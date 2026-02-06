Ученые назвали идеальное упражнение для сжигания жира после 60 лет.

Новое исследование ученых показало, что чередование коротких периодов интенсивных физических нагрузок с периодами восстановления является наиболее эффективным методом для снижения жировой массы при одновременном сохранении мышечной массы у пожилых людей.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Independent, в рамках эксперимента специалисты сравнивали влияние разной интенсивности тренировок на состав тела более 120 человек пожилого возраста. Средний возраст участников составлял 72 года, а средний индекс массы тела (ИМТ) – около 26, что соответствует норме для людей старше 65 лет.

Участников случайным образом разделили на три группы, каждая из которых занималась на беговой дорожке трижды в неделю по 45 минут в течение полугода. Каждая группа выполняла упражнения разной интенсивности.

Высокоинтенсивные тренировки состояли из повторяющихся коротких периодов очень интенсивных упражнений, во время которых усложнялось дыхание и общение, чередовались с более легкими периодами восстановления, пояснила эксперт по физическим упражнениям Грейс Роуз.

Результаты показали, что только высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) позволила значительно снизить процент жировой ткани, одновременно сохраняя мышечную массу. Тренировка средней и низкой интенсивности тоже приводили к умеренному снижению жировых запасов, однако частично уменьшали мышечную массу.

Также было отмечено, что высокие и умеренные нагрузки улучшали распределение веса в области живота, однако умеренные тренировки могли вызвать небольшое сокращение мышечной ткани.

Исследователи заключают, что HIIT не только помогает снижать жир у пожилых людей, но и может стимулировать синтез мышечного белка, что делает эти тренировки оптимальным выбором для поддержания силы и здоровья в старшем возрасте.

Как уже писали "Комментарии", идея здорового образа жизни активно популяризируется экспертами, блоггерами и медиа. Людям постоянно предлагают универсальные советы по питанию и привычкам, которые якобы гарантируют хорошее самочувствие и долголетие. Однако не все рекомендации следует воспринимать безоговорочно. Часть установившихся правил ЗОЖ сегодня признана устаревшей или не имеет достаточного научного подтверждения.