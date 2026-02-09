Здоровье сердца в большой опасности из-за этих 5 привычек: это открытие шокирует каждого

Здоровье сердца формируется не только из-за отказа от курения или сбалансированного питания. Решающую роль играют повседневные привычки, которые мы часто недооцениваем, сообщает The Mirror.

Болезни сердца. Фото: из открытых источников

В частности, британский кардиолог Кристофер Бройд, работающий в медицинской сети Nuffield Health Brighton, обратил внимание на пять неочевидных факторов риска — от уровня подвижности до качества сна и психологического состояния. Именно они могут постепенно повышать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Одной из главных угроз врач называет нехватку физической активности. Малоподвижный образ жизни способствует набору лишнего веса, повышению холестерина и артериального давления, что создает дополнительную нагрузку на сердце. В то же время кардиолог подчеркивает: изнурительные тренировки не являются обязательными. Начать можно с простых и приятных занятий – коротких прогулок, легких упражнений на растяжку, плавание или танцы. Главное – регулярность и комфортный для себя темп.

Не менее опасным фактором является хронический стресс. Постоянное напряжение, вызванное проблемами на работе или личной жизни, может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Длительный стресс способен повышать давление, увеличивать риск инфаркта и инсульта, а также провоцировать вредные привычки – переедание или курение. Для сохранения здоровья сердца врач рекомендует использовать эффективные методы снижения напряжения: умеренную физическую активность, йогу, медитацию или дыхательные практики.

Еще один важный аспект – сон. Его недостаток или низкое качество нарушают процессы восстановления организма, способствуют ожирению и повышению АД. Кардиолог рекомендует соблюдать стабильный режим сна: ложиться и просыпаться в одно и то же время даже в выходные, избегать стимулирующих занятий перед сном и отдавать предпочтение спокойным вечерним ритуалам.

