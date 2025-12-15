logo_ukra

Засинати можна легко і швидко: секрет у простих звичках
НОВИНИ

Засинати можна легко і швидко: секрет у простих звичках

ТОП-5 корисних звичок, які допоможуть швидко засинати

15 грудня 2025, 21:14
Автор:
Кречмаровская Наталия

Режим сну є важливим для загального самопочуття. Якісний сон впливає на психічне здоров’я, включаючи покращення настрою, зниження стресу та допомогу в подоланні тривожності.

Засинати можна легко і швидко: секрет у простих звичках

Сон. Ілюстративне фото

Лікарі наголошують, що дорослим потрібно від 9 до 7 годин сну, пише видання Express.

Заступниця генерального директора благодійної організації The Sleep Charity Ліза Артіс, поділилася списком із п'яти простих звичок, які допоможуть покращити якість сну.

1.  Розпорядок дня — потрібно дотримуватися регулярного графіка сну, це допомагає регулювати внутрішній годинник організму.

2. Встановіть “вікно тиші” — за 20 хвилин до сну потрібно відійти від екранів, приглушити світло та плавно перейти від повсякденного шуму до спокою перед сном.

3. Додайте “сигнали відпочинку” — тепла, затишна домашня атмосфера може бути потужним способом розслаблення. Приміром, можна обрати м’яке освітлення, ніжну музику чи теплий домашній одяг. Експертка зазначає, що правильне середовище посилає тілу сильний сигнал: час відпочити.

4. Обирайте правильну температуру — ідеальна температура для сну становить від 16 до 18 градусів. Це, за словами експертки, допоможе комфортно зігрітися та допоможе вашому тілу розслабитися й підготуватися до сну.

5. Уникайте важкої їжі та алкоголю перед сном — солодка або важка їжа може викликати дискомфорт, тоді як алкоголь, хоча спочатку може викликати сонливість, має тенденцію порушувати якість сну пізніше вночі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка поширена звичка призводить до безсоння — це роблять майже всі.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2146507/sleep-expert-6-easy-habits-fall-asleep
