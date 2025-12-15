Засыпать можно легко и быстро: секрет в простых привычках

Режим сна важен для общего самочувствия. Качественный сон оказывает влияние на психическое здоровье, включая улучшение настроения, снижение стресса и помощь в преодолении тревожности.

Сон. Иллюстративное фото

Врачи отмечают, что взрослым нужно от 9 до 7 часов сна, пишет издание Express.

Заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис поделилась списком из пяти простых привычек, которые помогут улучшить качество сна.

1. Распорядок дня – нужно соблюдать регулярный график сна, это помогает регулировать внутренние часы организма.

2. Установите "окно тишины" — за 20 минут до сна нужно отойти от экранов, приглушить свет и плавно перейти от повседневного шума к покою перед сном.

3. Добавьте "сигналы отдыха" – теплая, уютная домашняя атмосфера может быть мощным способом расслабления. Например, можно выбрать мягкое освещение, нежную музыку или теплую домашнюю одежду. Эксперт отмечает, что правильная среда посылает телу сильный сигнал: пора отдохнуть.

4. Выбирайте правильную температуру – идеальная температура для сна составляет от 16 до 18 градусов. Это, по словам эксперта, поможет комфортно согреться и поможет вашему телу расслабиться и подготовиться ко сну.

5. Избегайте тяжелой пищи и алкоголя перед сном – сладкая или тяжелая пища может вызвать дискомфорт, тогда как алкоголь, хотя изначально может вызвать сонливость, имеет тенденцию нарушать качество сна позже ночью.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка приводит к бессоннице — это делают почти все.



