Забути про безсоння можна завдяки одному продукту: неймовірне відкриття

Мільйони людей по всьому світу страждають на безсоння, але поліпшити якість сну можна, змінивши сніданок. Докторка сну Дебора Лі з Doctor Fox поділилася рекомендаціями щодо харчування вранці, яке допоможе легше засинати і бадьоро прокидатися. Про це повідомляє видання Express.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, ідеальний сніданок має поєднувати білки та вуглеводи. Найкращим вибором є яйця, що містять високоякісний білок, який підтримує енергетичний баланс і стабілізує рівень цукру в крові. Омлет із сиром або м’ясом, на думку експертки, допоможе зарядитися енергією на весь день.

Водночас докторка Лі радить уникати солодких сніданків, як-от солодких пластівців, які викликають швидкий стрибок глюкози, а згодом — сонливість.

Вона також надала чотири корисні поради для легшого пробудження:

· Не пити каву одразу після сну — краще зачекати близько 45 хвилин для посилення ефекту кофеїну.

· Дотримуватися стабільного режиму сну — лягати й вставати в один і той самий час, навіть у вихідні.

· Робити ранкову зарядку або 30-хвилинну прогулянку для швидшої активації організму.

· Забезпечувати організм достатнім світлом — відкривати штори або використовувати спеціальні лампи, що імітують природне освітлення.

Дослідження компанії Comfybedss показують, що щомісяця понад тисячу людей шукають в інтернеті поради про те, як прокидатися менш втомленими, особливо в осінньо-зимовий період.

Як вже писали "Коментарі", для здоров'я зв'язок, м'язів та суглобів організму необхідні поживні речовини, що допомагають підтримувати їх еластичність та міцність, а також знижують рівень запалення. Видання Prevention зібрало список продуктів, які позитивно впливають стан суглобів.