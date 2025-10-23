logo

Забыть о бессоннице можно благодаря одному продукту: невероятное открытие
НОВОСТИ

Забыть о бессоннице можно благодаря одному продукту: невероятное открытие

Эксперт со сна посоветовала, как избавиться от бессонницы — добавьте один продукт к завтраку.

23 октября 2025, 12:35
Миллионы людей по всему миру страдают бессонницей, но улучшить качество сна можно, изменив завтрак. Доктор сна Дебора Ли из Doctor Fox поделилась рекомендациями по питанию утром, которое поможет легче засыпать и бодро просыпаться. Об этом сообщает издание Express.

Забыть о бессоннице можно благодаря одному продукту: невероятное открытие

Фото: из открытых источников

По ее словам, идеальный завтрак должен совмещать белки и углеводы. Лучшим выбором являются яйца, содержащие высококачественный белок, поддерживающий энергетический баланс и стабилизирующий уровень сахара в крови. Омлет с сыром или мясом, по мнению эксперта, поможет зарядиться энергией на весь день.

В то же время доктор Ли советует избегать сладких завтраков, таких как сладких хлопьев, которые вызывают быстрый скачок глюкозы, а впоследствии — сонливость.

Она также предоставила четыре полезных совета для более легкого пробуждения:

·          Не пить кофе сразу после сна лучше подождать около 45 минут для усиления эффекта кофеина.

·          Соблюдать стабильный режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

·          Совершать утреннюю зарядку или 30-минутную прогулку для более быстрой активации организма.

·          Обеспечивать организм достаточным светом – открывать шторы или использовать специальные лампы, имитирующие естественное освещение.

Исследования компании Comfybedss показывают, что ежемесячно более тысячи человек ищут в интернете советы о том, как просыпаться менее уставшими, особенно в осенне-зимний период.

Как уже писали "Комментарии", для здоровья связок, мышц и суставов организма необходимы питательные вещества, помогающие поддерживать их эластичность и прочность, а также снижают уровень воспаления. Издание Prevention собрало список продуктов, положительно влияющих на состояние суставов.



