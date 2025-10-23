Забыть о бессоннице можно благодаря одному продукту: невероятное открытие

Миллионы людей по всему миру страдают бессонницей, но улучшить качество сна можно, изменив завтрак. Доктор сна Дебора Ли из Doctor Fox поделилась рекомендациями по питанию утром, которое поможет легче засыпать и бодро просыпаться. Об этом сообщает издание Express.

По ее словам, идеальный завтрак должен совмещать белки и углеводы. Лучшим выбором являются яйца, содержащие высококачественный белок, поддерживающий энергетический баланс и стабилизирующий уровень сахара в крови. Омлет с сыром или мясом, по мнению эксперта, поможет зарядиться энергией на весь день.

В то же время доктор Ли советует избегать сладких завтраков, таких как сладких хлопьев, которые вызывают быстрый скачок глюкозы, а впоследствии — сонливость.

Она также предоставила четыре полезных совета для более легкого пробуждения:

· Не пить кофе сразу после сна лучше подождать около 45 минут для усиления эффекта кофеина.

· Соблюдать стабильный режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

· Совершать утреннюю зарядку или 30-минутную прогулку для более быстрой активации организма.

· Обеспечивать организм достаточным светом – открывать шторы или использовать специальные лампы, имитирующие естественное освещение.

Исследования компании Comfybedss показывают, что ежемесячно более тысячи человек ищут в интернете советы о том, как просыпаться менее уставшими, особенно в осенне-зимний период.

