Не таблетки і не вправи: озвучено несподіваний спосіб назавжди заьути про болі в колінах

Для здоров'я зв'язок, м'язів та суглобів організму необхідні поживні речовини, що допомагають підтримувати їх еластичність та міцність, а також знижують рівень запалення. Видання Prevention зібрало список продуктів, які позитивно впливають стан суглобів.

Фото: з відкритих джерел

Сертифікована дієтологія Вікі Кеніг радить віддавати перевагу їжі, багатій на антиоксиданти, вітаміни та мікроелементи, які пригнічують запальні процеси в організмі. А фізична терапевт Емер Делані зазначає, що важливо також контролювати масу тіла, адже зайва вага створює надмірне навантаження на суглоби.

1. Капуста калі

Листова зелень, зокрема калі, містить багато вітаміну K, який сприяє здоров'ю хрящів та допомагає уповільнити розвиток остеоартриту. У поєднанні з оливковою олією цей продукт стає ще кориснішим.

2. Оливкова олія

Оливкова олія першого віджиму містить поліфеноли, що діють подібно до ібупрофену – зменшують біль та запалення. Вона особливо корисна людям із ревматоїдним артритом.

3. Цитрусові

Апельсини та інші цитрусові – відмінне джерело вітаміну С, що бере участь у виробленні колагену, основного білка для зв'язок та сухожилля.

4. Квасоля

Цей продукт насичений антиоксидантами, поліфенолами та рослинним білком, що сприяє відновленню тканин та зменшує запальні процеси.

5. Лосось та інша жирна риба

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в лососі, скумбрії, сардинах та анчоусах, допомагають знизити біль та покращують рухливість суглобів.

6. Шпинат

У шпинаті є вітамін K, магній та кальцій – речовини, необхідні для міцності кісток та стабільності суглобів.

7. Чорниця

Доведено, що регулярне споживання чорниці знижує скутість та біль у суглобах завдяки вмісту поліфенолів, флавоноїдів та антоціанів.

8. Куркума

Куркумін – активна речовина куркуми – має потужну протизапальну дію і може полегшити симптоми остеоартриту.

9. Сочевиця

Сочевиця підтримує здоров'я суглобів, містить клітковину та антиоксиданти, які покращують роботу кишечника та зменшують запалення.

10. Полуниця

Ця ягода багата на поліфеноли і вітамін С, які зменшують оксидативний стрес і зміцнюють сполучну тканину.

11. Цільнозернові

Гречка, кіноа та інші цільнозернові продукти знижують рівень запальних маркерів у крові.

12. Волоські горіхи

Омега-3 жири в волоських горіхах допомагають боротися з артритом і запобігають руйнуванню кісткової тканини.

Фахівці нагадують, що слід уникати цукру, надмірно солоних та перероблених продуктів, а також трансжирів – вони лише посилюють запалення та погіршують стан суглобів.

