Не таблетки и не упражнения: озвучен неожиданный способ навсегда зауть о болях в коленях

Для здоровья связок, мышц и суставов организма необходимы питательные вещества, помогающие поддерживать их эластичность и прочность, а также снижают уровень воспаления. Издание Prevention собрало список продуктов, положительно влияющих на состояние суставов.

Фото: из открытых источников

Сертифицированная диетология Вики Кениг советует отдавать предпочтение пище, богатой антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, которые угнетают воспалительные процессы в организме. А физический терапевт Эмер Делани отмечает, что важно также контролировать массу тела, ведь лишний вес создает чрезмерную нагрузку на суставы.

1. Капуста когда

Листовая зелень, в частности кали, содержит много витамина K, который способствует здоровью хрящей и помогает замедлить развитие остеоартрита. В сочетании с оливковым маслом этот продукт становится еще более полезным.

2. Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима содержит полифенолы, действующие подобно ибупрофену – уменьшают боль и воспаление. Она особенно полезна людям с ревматоидным артритом.

3. Цитрусовые

Апельсины и другие цитрусовые – отличный источник витамина С, участвующий в выработке коллагена, основного белка для связок и сухожилия.

4. Фасоль

Этот продукт насыщен антиоксидантами, полифенолами и растительным белком, что способствует восстановлению тканей и уменьшает воспалительные процессы.

5. Лосось и другая жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, скумбрии, сардинах и анчоусах, помогают снизить боль и улучшают подвижность суставов.

6. Шпинат

В шпинате есть витамин K, магний и кальций – вещества, необходимые для крепости костей и стабильности суставов.

7. Черника

Доказано, что регулярное потребление черники снижает скованность и боли в суставах благодаря содержанию полифенолов, флавоноидов и антоцианов.

8. Куркума

Куркумин – активное вещество куркумы – оказывает мощное противовоспалительное действие и может облегчить симптомы остеоартрита.

9. Чечевица

Чечевица поддерживает здоровье суставов, содержит клетчатку и антиоксиданты, которые улучшают работу кишечника и уменьшают воспаление.

10. Клубника

Эта ягода богата полифенолами и витамином С, которые уменьшают оксидативный стресс и укрепляют соединительную ткань.

11. Цельнозерновые

Гречка, киноа и другие цельнозерновые продукты снижают уровень воспалительных маркеров в крови.

12. Грецкие орехи

Омега-3 жира в грецких орехах помогают бороться с артритом и предотвращают разрушение костной ткани.

Специалисты напоминают, что следует избегать сахара, излишне соленых и переработанных продуктов, а также трансжиров – они только усиливают воспаление и ухудшают состояние суставов.

