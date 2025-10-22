Вплив мікрохвильовки на їжу: експерти шокували правдою, яку мало хто знав

Мікрохвильова піч — це один із найшвидших і найзручніших способів розігрівання та приготування їжі, який працює завдяки неіонізувальному електромагнітному випромінюванню. Це випромінювання змушує молекули води в продуктах коливатись, утворюючи тепло, яке й готує страву зсередини. Як зазначають вчені, попри поширені міфи, мікрохвильовки не роблять їжу "радіоактивною" та не знищують усі корисні речовини.

Фото: з відкритих джерел

За даними ресурсу Verywell Health, ключовий елемент приладу — магнетрон — перетворює електроенергію в мікрохвилі, що найактивніше взаємодіють з водою в продуктах. Тому їжа з високим вмістом вологи, наприклад супи або овочі, нагрівається значно швидше. При цьому волога перетворюється на пару, що може впливати на консистенцію: овочі стають м’якшими, а сухі страви — пересушеними, якщо їх перегріти.

Експерти наголошують, що розігрів у мікрохвильовій печі не є повністю рівномірним: тепло передається від зовнішніх шарів до внутрішніх. Саме тому великі порції м’яса чи інші щільні продукти можуть потребувати перемішування або перевірки температури під час готування

Цікаво, що наукові дослідження доводять: порівняно з варінням або смаженням, мікрохвильовий спосіб краще зберігає вітамін C та інші водорозчинні мікроелементи. Причина — у коротшому часі готування та нижчих температурах. У деяких випадках навіть зростає концентрація корисних речовин, наприклад антиоксидантів або резистентного крохмалю, який позитивно впливає на роботу кишківника.

