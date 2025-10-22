Влияние микроволновки на еду: эксперты шокировали правдой, которую мало кто знал

Микроволновая печь – это один из самых быстрых и удобных способов разогрева и приготовления пищи, работающий благодаря неионизирующему электромагнитному излучению. Это излучение заставляет молекулы воды в продуктах колебаться, образуя тепло, которое готовит блюдо изнутри. Как отмечают ученые, несмотря на распространенные мифы, микроволновки не делают пищу "радиоактивной" и не уничтожают все полезные вещества.

Фото: из открытых источников

По данным ресурса Verywell Health, ключевой элемент прибора – магнетрон – превращает электроэнергию в микроволны, наиболее активно взаимодействующие с водой в продуктах. Поэтому еда с высоким содержанием влаги, например супы или овощи, нагревается гораздо быстрее. При этом влага превращается в пар, который может влиять на консистенцию: овощи становятся более мягкими, а сухие блюда – пересушенными, если их перегреть.

Эксперты отмечают, что разогрев в микроволновке не полностью равномерен: тепло передается от внешних слоев к внутренним. Именно поэтому большие порции мяса или другие плотные продукты могут потребовать перемешивания или проверки температуры во время приготовления.

Интересно, что научные исследования доказывают: по сравнению с варкой или жаркой микроволновый способ лучше сохраняет витамин C и другие водорастворимые микроэлементы. Причина — в более коротком времени приготовления и более низких температурах. В некоторых случаях даже возрастает концентрация полезных веществ, например антиоксидантов или резистентного крахмала, положительно влияющего на работу кишечника.

