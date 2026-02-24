З якого віку категорично заборонено бігати: відповідь неочікувана

Біг називають одним із найпростіших і водночас найефективніших видів фізичної активності. Займаючись бігом, можна підтримувати здоров’я серцево-судинної системи, зміцнити м’язи та покращити психічне здоров’я. Однак існує чимало думок щодо вікових обмежень для бігу.

Спорт. Ілюстративне фото

Спеціалісти наголошують, що універсальної вікової заборони немає, але є певні фактори, які варто враховувати, пише видання Independent. Зазначають, що біг — це спорт з високим рівнем навантаження. Під час бігу з кожним кроком на суглоби, особливо колінні, припадає навантаження у два-три рази більше за вагу тіла. Саме тому з віком зростає ризик травм. Проте дослідження показують, що регулярний біг не руйнує суглоби, а навпаки може підтримувати їхню функціональність, пише видання. Однак потрібно чітко дотримуватися правильного режиму та техніки бігу.

Лікарі підкреслюють, що організм здатний адаптуватися до навантажень навіть у літньому віці. Біг може бути корисним для людей старших 60 чи навіть 70 років. У такому віці бігати можна, якщо немає серйозних проблем із серцем, легенями чи опорно-руховим апаратом. Літнім людям варто поступово збільшувати дистанцію, використовувати якісне взуття та регулярно проходити медичні огляди.

Дітей не варто навантажувати довгими дистанціями у ранньому віці. Спеціалісти зазначають, що вони можуть бігати з малих років, адже це природна активність, але участь у змаганнях на великі дистанції варто відкладати до підліткового віку. Для дітей важливо, щоб біг був у формі гри та приносив задоволення, а не ставав джерелом перевтоми чи травм.

Таким чином, спеціалісти зазначають, що біг не має чіткої вікової межі, коли він стає забороненим. Важливо враховувати індивідуальні особливості організму, стан здоров’я та рівень фізичної підготовки. Для літніх людей біг може залишатися корисним, якщо він поєднується з медичним контролем та помірними навантаженнями. Для дітей він має бути дозованим і веселим, без надмірних вимог.

