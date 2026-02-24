logo

Главная Новости Здоровье наше тело С какого возраста категорически запрещено бегать: ответ неожиданный
commentss НОВОСТИ Все новости

С какого возраста категорически запрещено бегать: ответ неожиданный

Не существует четких возрастных ограничений по бегу, однако следует учитывать состояние здоровья

24 февраля 2026, 13:15
Автор:
Кречмаровская Наталия

Бег называют одним из самых простых и одновременно эффективных видов физической активности. Занимаясь бегом, можно поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепить мышцы и улучшить психическое здоровье. Однако существует немало мнений по поводу возрастных ограничений для бега.

Специалисты отмечают, что универсального возрастного запрета нет, но есть определенные факторы, которые следует учитывать, пишет издание Independent. Отмечают, что бег – это спорт с высоким уровнем нагрузки. Во время бега с каждым шагом на суставы, особенно коленные, приходится нагрузка в два-три раза больше веса тела. Именно поэтому возрастает риск травм. Однако исследования показывают, что регулярный бег не разрушает суставы, а наоборот, может поддерживать их функциональность, пишет издание. Однако нужно четко соблюдать правильный режим и технику бега.

Врачи подчеркивают, что организм способен адаптироваться к нагрузкам даже в пожилом возрасте. Бег может быть полезен людям старше 60 или даже 70 лет. В этом возрасте бегать можно, если нет серьезных проблем с сердцем, легкими или опорно-двигательным аппаратом. Пожилым людям следует постепенно увеличивать дистанцию, использовать качественную обувь и регулярно проходить медицинские осмотры.

Детей не следует нагружать длинными дистанциями в раннем возрасте. Специалисты отмечают, что они могут бегать с малых лет, ведь это естественная активность, но участие в соревнованиях на большие дистанции следует откладывать до подросткового возраста. Для детей важно, чтобы бег был в форме игры и доставлял удовольствие, а не становился источником переутомления или травм.

Таким образом, специалисты отмечают, что у бега нет четкого возрастного предела, когда он становится запрещенным. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, состояние здоровья и уровень физической подготовки. Для пожилых людей бег может оставаться полезным, если он сочетается с медицинским контролем и умеренными нагрузками. Для детей она должна быть дозированной и веселой, без чрезмерных требований.

Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/running-exercise-age-how-old-benefits-b2890351.html
