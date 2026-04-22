Який алкоголь найшвидше “вбиває” нирки: відмовтеся від цього негайно

Міцний алкоголь має найбільший та найшкідливіший вплив на нирки. Особливо небезпечні — горілка та інші напої з високим вмістом етанолу.

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

Такі алкогольні напої швидко перевантажують систему фільтрації організму, викликають сильне зневоднення та порушують баланс електролітів. Лікарі зазначають, що загалом будь-який алкоголь негативно впливає на нирки, але саме міцні напої створюють найбільший ризик швидкого пошкодження.

Як алкоголь впливає на нирки

Фільтрація токсинів: нирки відповідають за очищення крові від шкідливих речовин, серед яких і алкоголь. Високі дози етанолу знижують здатність нирок ефективно виконувати цю функцію.

Зневоднення: алкоголь пригнічує вироблення вазопресину — гормону, що регулює утримання води. Це призводить до втрати рідини та порушення водного балансу.

Підвищення артеріального тиску: регулярне вживання алкоголю сприяє гіпертонії, яка є одним із головних факторів розвитку хронічної хвороби нирок.

Порушення електролітного балансу: алкоголь змінює рівень натрію, калію та інших важливих елементів, що може викликати серйозні ускладнення.

Який алкоголь шкодить найбільше

Горілка та інші міцні напої: через високий вміст етанолу вони швидко перевантажують нирки. Навіть невеликі дози можуть викликати сильне зневоднення та токсичний ефект.

Пиво: має виражений діуретичний ефект, що призводить до втрати рідини та мінералів. Часте вживання пива може спричинити хронічні проблеми з нирками.

Вино: у помірних кількостях менш шкідливе, але при регулярному надмірному споживанні також викликає порушення роботи нирок.

Довгострокові наслідки впливу алкоголю

Хронічна хвороба нирок: тривале зловживання алкоголем може подвоїти ризик розвитку цього стану.

Погіршення функції регуляції рідини: нирки втрачають здатність підтримувати баланс води та електролітів.

Взаємодія з іншими хворобами: алкоголь ускладнює перебіг захворювань печінки та серцево-судинної системи, що додатково шкодить ниркам.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які поширені звички “вбивають” нирки.



