Какой алкоголь быстрее всего "убивает" почки: откажитесь от этого немедленно
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой алкоголь быстрее всего "убивает" почки: откажитесь от этого немедленно

Названы алкоголь, который быстрее всего "убивает" почки

22 апреля 2026, 16:21
Кречмаровская Наталия

Крепкий алкоголь оказывает наибольшее и вредное влияние на почки. Особенно опасны – водка и другие напитки с высоким содержанием этанола.

Какой алкоголь быстрее всего "убивает" почки: откажитесь от этого немедленно

Проблемы с почками. Иллюстративное фото

Такие алкогольные напитки быстро перегружают систему фильтрации организма, вызывают сильное обезвоживание и нарушают баланс электролитов. Врачи отмечают, что в целом любой алкоголь оказывает негативное влияние на почки, но именно крепкие напитки создают наибольший риск быстрого повреждения.

Как алкоголь влияет на почки

Фильтрация токсинов: почки отвечают за очищение крови от вредных веществ, в том числе и алкоголь. Высокие дозы этанола снижают способность почек эффективно выполнять эту функцию.

Обезвоживание: алкоголь угнетает выработку вазопрессина – гормона, регулирующего содержание воды. Это приводит к потере жидкости и нарушению водного баланса.

Повышение артериального давления: регулярное употребление алкоголя способствует гипертонии, которая является одним из главных факторов развития хронической болезни почек.

Нарушение электролитного баланса: алкоголь изменяет уровень натрия, калия и других важных элементов, что может вызвать серьезные осложнения.

Какой алкоголь вредит больше всего

Водка и другие крепкие напитки: из-за высокого содержания этанола они быстро перегружают почки. Даже небольшие дозы могут вызвать сильное обезвоживание и токсический эффект.

Пиво: обладает выраженным диуретическим эффектом, что приводит к потере жидкости и минералов. Частое употребление пива может вызвать хронические проблемы с почками.

Вино: в умеренных количествах менее вредно, но при регулярном избыточном потреблении также вызывает нарушение работы почек.

Долгосрочные последствия воздействия алкоголя

Хроническая болезнь почек: продолжительное злоупотребление алкоголем может удвоить риск развития этого состояния.

Ухудшение функции регуляции жидкости почки теряют способность поддерживать баланс воды и электролитов.

Взаимодействие с другими болезнями: алкоголь осложняет течение заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы, что дополнительно вредит почкам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие распространенные привычки "убивают" почки.




