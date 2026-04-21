Відмовтесь від цього негайно: поширені звички “вбивають” нирки

Нирки очищають організм від токсинів та надлишкової рідини. Від ефективності роботи органу залежить загальний стан організму.

Певні звички можуть поступово руйнувати їхню роботу, створюючи ризик розвитку хронічних захворювань. Основні фактори, які шкодять ниркам, становлять:

Надлишок солі та білка — надмірна кількість солі підвищує артеріальний тиск і пришвидшує пошкодження нирок. Це також може призвести до утворення каменів, які викликають сильний біль та проблеми з сечовипусканням. Зловживання білковими продуктами, особливо при вже ослабленій функції нирок, створює додаткове навантаження на органи.

Куріння та алкоголь — куріння погіршує кровообіг і знижує ефективність ліків, що застосовуються для лікування гіпертонії та діабету — двох головних причин хвороб нирок. Алкоголь у великих кількостях сприяє зневодненню та порушує баланс електролітів, що негативно впливає на роботу нирок.

Нестероїдні протизапальні засоби — медикаменти, такі як ібупрофен чи напроксен, можуть пошкоджувати тканини нирок. Тривале застосування антибіотиків або препаратів для лікування шлункових проблем також підвищує ризик розвитку хронічних захворювань.

Недостатнє споживання води та відсутність фізичних навантажень — брак гідратації призводить до накопичення токсинів у крові, які нирки не можуть ефективно вивести. Малорухливість знижує циркуляцію крові та погіршує постачання кисню до органів. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати нормальний тиск і вагу, що зменшує навантаження на нирки.

Високий рівень цукру у крові — це одним із головних чинників розвитку діабету, який часто призводить до ураження нирок. Часте споживання ультраперероблених продуктів із великим вмістом солі, жиру та консервантів створює додаткове навантаження на органи.

Що варто змінити у повсякденному житті, щоб покращити стан нирок:

Зменшити кількість солі та цукру у раціоні.

Вживати достатньо води щодня.

Обмежити алкоголь та відмовитися від куріння.

Використовувати ліки лише за рекомендацією лікаря.

Займатися фізичною активністю для підтримки нормального тиску та ваги.

