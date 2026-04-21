Откажитесь от этого немедленно: распространенные привычки "убивают" почки
Откажитесь от этого немедленно: распространенные привычки "убивают" почки

21 апреля 2026, 12:48
Кречмаровская Наталия

Почки очищают организм от токсинов и лишней воды. От эффективности работы органа зависит общее состояние организма.

Проблемы с почками. Иллюстративное фото

Некоторые привычки могут постепенно разрушать их работу, создавая риск развития хронических заболеваний. Основные факторы, вредящие почкам, составляют:

Избыток соли и белка – избыточное количество соли повышает артериальное давление и ускоряет повреждение почек. Это также может привести к образованию камней, которые вызывают сильные боли и проблемы с мочеиспусканием. Злоупотребление белковыми продуктами, особенно при ослабленной функции почек, создает дополнительную нагрузку на органы.

Курение и алкоголь – курение ухудшает кровообращение и снижает эффективность лекарств, применяемых для лечения гипертонии и диабета – двух главных причин болезней почек. Алкоголь в больших количествах способствует обезвоживанию и нарушает баланс электролитов, что отрицательно сказывается на работе почек.

Нестероидные противовоспалительные средства – медикаменты, такие как ибупрофен или напроксен, могут повреждать ткани почек. Длительное применение антибиотиков или препаратов для лечения желудочных проблем повышает риск развития хронических заболеваний.

Недостаточное потребление воды и отсутствие физических нагрузок – нехватка гидратации приводит к накоплению токсинов в крови, которые почки не могут эффективно вывести. Малоподвижность снижает циркуляцию крови и ухудшает снабжение кислорода органами. Регулярная физическая активность помогает поддерживать нормальное давление и вес, что уменьшает нагрузку на почки.

Высокий уровень сахара в крови – это один из главных факторов развития диабета, который часто приводит к поражению почек. Частое потребление ультрапереработанных продуктов с большим содержанием соли, жира и консервантов создает дополнительную нагрузку на органы.

Что следует изменить в повседневной жизни, чтобы улучшить состояние почек:

  • Уменьшите количество соли и сахара в рационе.

  • Употреблять достаточно воды каждый день.

  • Ограничить алкоголь и отказаться от курения.

  • Использовать лекарство только по рекомендации врача.

  • Заниматься физической активностью для поддержания нормального давления и веса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что витамин D "убивает" сердце и почки.




