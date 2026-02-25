Лікарі б'ють на сполох: яка доза вітаміну D “вбиває” серце та нирки

Рубрики
Вітамін D життєво важливий для організму, однак надмірна доза може завдати значної шкоди серцю та ниркам.
Національна служба охорони здоров'я (Велика Британія) зазначає, що вітамін D допомагає регулювати рівень кальцію та фосфатів в організмі, які необхідні для здоров'я кісток, зубів та м'язів, також він відіграє життєво важливу роль у підтримці імунної системи, пише видання Mirror.
Доктор Оскар Дюк (Велика Британія) пояснив, що в умовах, коли люди не отримують достатньо вітаміну D природним шляхом через обмежене сонячне світло, компенсувати дефіцит рекомендується добавками. Однак надмірне вживання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. За словами доктора, рекомендована доза — 400 міжнародних одиниць вітаміну D на день.
За словами доктора Оскара вживання понад 4000 міжнародних одиниць призводить до потенційного ризику передозування вітаміном D.
У Національній службі охорони здоров’я попередили, якщо протягом тривалого періоду організм отримуватиме надмірну кількість вітаміну D, то це призведе до накопичення кальцію в організмі. Такий стан називають гіперкальціємією.
