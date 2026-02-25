Лікарі б'ють на сполох: яка доза вітаміну D “вбиває” серце та нирки

Вітамін D життєво важливий для організму, однак надмірна доза може завдати значної шкоди серцю та ниркам.

Проблеми з нирками. Ілюстративне фото

Національна служба охорони здоров'я (Велика Британія) зазначає, що вітамін D допомагає регулювати рівень кальцію та фосфатів в організмі, які необхідні для здоров'я кісток, зубів та м'язів, також він відіграє життєво важливу роль у підтримці імунної системи, пише видання Mirror.

Доктор Оскар Дюк (Велика Британія) пояснив, що в умовах, коли люди не отримують достатньо вітаміну D природним шляхом через обмежене сонячне світло, компенсувати дефіцит рекомендується добавками. Однак надмірне вживання може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. За словами доктора, рекомендована доза — 400 міжнародних одиниць вітаміну D на день.

“Дорослим та дітям старше одного року рекомендується приймати щоденну добавку з 10 мікрограмів, що еквівалентно 400 МО. Перевищити рекомендовану дозу відносно легко, оскільки безрецептурні добавки часто містять від 800 до 1000 МО”, — пише видання.

За словами доктора Оскара вживання понад 4000 міжнародних одиниць призводить до потенційного ризику передозування вітаміном D.

У Національній службі охорони здоров’я попередили, якщо протягом тривалого періоду організм отримуватиме надмірну кількість вітаміну D, то це призведе до накопичення кальцію в організмі. Такий стан називають гіперкальціємією.

“Якщо у вас забагато кальцію, це може вплинути на ваше серце. У вас можуть утворитися кальцієві камені в нирках, і це може серйозно вплинути на стан здоров’я шлунку”, — пояснив доктор Оскар.

