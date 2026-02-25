Врачи бьют тревогу: какая доза витамина D "убивает" сердце и почки

Витамин D жизненно важен для организма, однако чрезмерная доза может нанести значительный вред сердцу и почкам.

Проблемы с почками. Иллюстративное фото

Национальная служба здравоохранения (Великобритания) отмечает, что витамин D помогает регулировать уровень кальция и фосфатов в организме, необходимых для здоровья костей, зубов и мышц, также играет жизненно важную роль в поддержке иммунной системы, пишет издание Mirror.

Доктор Оскар Дюк (Великобритания) объяснил, что в условиях, когда люди не получают достаточно витамина D естественным путем из-за ограниченного солнечного света, компенсировать дефицит рекомендуется добавками. Однако чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам доктора, рекомендованная доза – 400 международных единиц витамина D в день.

"Взрослым и детям старше одного года рекомендуется принимать ежедневную добавку из 10 микрограмм, что эквивалентно 400 МЕ. Превысить рекомендованную дозу относительно легко, поскольку безрецептурные добавки часто содержат от 800 до 1000 МЕ", — пишет издание.

По словам доктора Оскара, употребление более 4000 международных единиц приводит к потенциальному риску передозировки витамином D.

В Национальной службе здравоохранения предупредили, если в течение длительного периода организм будет получать избыточное количество витамина D, это приведет к накоплению кальция в организме. Такое состояние называют гиперкальциемией.

"Если у вас много кальция, это может повлиять на ваше сердце. У вас могут образоваться кальциевые камни в почках, и это может серьезно повлиять на состояние здоровья желудка", — пояснил доктор Оскар.

Напомним: портал "Комментарии" писал, с какого возраста категорически запрещено бегать.



