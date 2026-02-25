Врачи бьют тревогу: какая доза витамина D "убивает" сердце и почки

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Витамин D жизненно важен для организма, однако чрезмерная доза может нанести значительный вред сердцу и почкам.
Проблемы с почками. Иллюстративное фото
Национальная служба здравоохранения (Великобритания) отмечает, что витамин D помогает регулировать уровень кальция и фосфатов в организме, необходимых для здоровья костей, зубов и мышц, также играет жизненно важную роль в поддержке иммунной системы, пишет издание Mirror.
Доктор Оскар Дюк (Великобритания) объяснил, что в условиях, когда люди не получают достаточно витамина D естественным путем из-за ограниченного солнечного света, компенсировать дефицит рекомендуется добавками. Однако чрезмерное употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам доктора, рекомендованная доза – 400 международных единиц витамина D в день.
По словам доктора Оскара, употребление более 4000 международных единиц приводит к потенциальному риску передозировки витамином D.
В Национальной службе здравоохранения предупредили, если в течение длительного периода организм будет получать избыточное количество витамина D, это приведет к накоплению кальция в организме. Такое состояние называют гиперкальциемией.
Напомним: портал "Комментарии" писал, с какого возраста категорически запрещено бегать.