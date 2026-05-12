Який алкоголь найменше шкодить простаті: це варто знати кожному чоловіку

Алкоголь традиційно називають фактором ризику для здоров'я, адже негативно впливає на багато органів. Однак його вплив на простату має свої особливості.

Дослідження показують, що різні види напоїв діють неоднаково: одні можуть посилювати запальні процеси та гормональні порушення, інші — містити речовини, здатні знижувати оксидативний стрес.

Найменше шкодить простаті помірне споживання червоного вина, адже воно містить антиоксидант ресвератрол, який може знижувати запалення. Найбільш небезпечними для чоловічого здоров’я, нагадаємо, називають міцні спиртні напої, що підвищують ризик раку простати та проблем із сечовипусканням.

Вплив алкоголю на простату

Червоне вино: містить ресвератрол, антиоксидант, що може зменшувати оксидативний стрес і уповільнювати розмноження клітин у тканинах простати. Деякі дослідження вказують, що помірне вживання вина не підвищує ризик раку простати, а іноді навіть асоціюється з його зниженням.

Пиво: часто вважається менш шкідливим, але воно містить фітоестрогени, здатні впливати на гормональний баланс. Надмірне споживання пива пов’язане з набором ваги, підвищенням рівня ПСА та ризиком доброякісної гіперплазії простати.

Попередження вчених

Надмірне споживання алкоголю підвищує ризик розвитку агресивних пухлин простати та смертності від них.

Помірне споживання (особливо вина) не має чіткої негативної асоціації з раком простати, хоча результати досліджень залишаються суперечливими.

Що допоможе зберегти здоров’я простати

Якщо чоловік вирішує вживати алкоголь, найменше шкодить невелика кількість червоного вина.

Пиво та міцні напої варто обмежити, адже вони можуть погіршувати симптоми доброякісної гіперплазії простати та збільшувати ризик онкології.

Ключовим фактором залишається помірність: навіть потенційно корисні властивості вина зникають при надмірному споживанні.

