Найнебезпечніший продукт для простати: це має знати кожен чоловік

Найнебезпечнішим продуктом для простати вважається червоне м’ясо. Особливо шкідливе при великій кількості та регулярному споживанні. Дослідження показують, що надлишок насичених жирів і оброблених м’ясних виробів може підвищувати ризик розвитку раку простати та погіршувати перебіг хронічних захворювань цього органа.

Проблеми з простатою. Ілюстративне фото

Чому червоне м’ясо шкодить простаті

Насичені жири у великій кількості сприяють запальним процесам в організмі, що негативно впливає на клітини простати.

Оброблені м’ясні продукти (ковбаси, бекон, сосиски) містять нітрати та інші хімічні сполуки, які можуть стимулювати утворення злоякісних клітин.

Високий рівень заліза у червоному м’ясі здатний провокувати окислювальні процеси, що шкодять тканинам простати.

Які продукти варто обмежити, щоб зберегти здоров’я простати

Молочні вироби — надмірне споживання може бути пов’язане з підвищеним ризиком раку простати.

Солодкі напої та продукти з високим глікемічним індексом — сприяють інсулінорезистентності та запаленню.

Сіль та продукти з високим вмістом натрію — надлишок натрію негативно впливає на загальний стан сечостатевої системи.

Алкоголь та кофеїн — регулярне вживання може погіршувати симптоми при збільшенні простати.

Практичні поради, які допоможуть зберегти здоров’я простати

Зменшити споживання червоного м’яса, замінюючи його на рибу або рослинні джерела білка.

Віддавати перевагу домашнім стравам без надлишку солі та жиру.

Регулярно включати до раціону овочі з групи хрестоцвітих (броколі, цвітна капуста), які мають протизапальні властивості.

Підтримувати баланс ваги, адже ожиріння є додатковим фактором ризику для простати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який алкоголь швидко “вбиває” простату.



