Самый опасный продукт для простаты: это должен знать каждый мужчина

Кречмаровская Наталия
Самым опасным продуктом для простаты считается красное мясо. Особенно вредно при большом количестве и регулярном потреблении. Исследования показывают, что избыток насыщенных жиров и обработанных мясных изделий может повышать риск развития рака простаты и усугублять течение хронических заболеваний этого органа.
Насыщенные жиры в большом количестве способствуют воспалительным процессам в организме, что негативно влияет на клетки простаты.
Обработанные мясные продукты (колбасы, бекон, сосиски) содержат нитраты и другие химические соединения, способные стимулировать образование злокачественных клеток.
Высокий уровень железа в красном мясе способен провоцировать окислительные процессы, вредящие тканям простаты.
Молочные изделия – чрезмерное потребление может быть связано с повышенным риском рака простаты.
Сладкие напитки и продукты с высоким гликемическим индексом – способствуют инсулинорезистентности и воспалению.
Соль и продукты с высоким содержанием натрия – избыток натрия отрицательно влияет на общее состояние мочеполовой системы.
Алкоголь и кофеин – регулярное употребление может усугублять симптомы при увеличении простаты.
Уменьшите потребление красного мяса, заменяя его на рыбу или растительные источники белка.
Предпочитать домашние блюда без излишка соли и жира.
Регулярно включать в рацион овощи из группы крестоцветных (брокколи, цветная капуста), которые обладают противовоспалительными свойствами.
Поддерживать вес веса, ведь ожирение является дополнительным фактором риска для простаты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстро "убивает" простату.