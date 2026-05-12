logo

BTC/USD

79993

ETH/USD

2263.69

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Какой алкоголь меньше всего вредит простате: это стоит знать каждому мужчине
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой алкоголь меньше всего вредит простате: это стоит знать каждому мужчине

Назван алкоголь, который меньше всего вредит простате

12 мая 2026, 20:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Алкоголь традиционно называют фактором риска для здоровья, ведь негативно влияет на многие органы. Однако его влияние на простату имеет свои особенности.

Какой алкоголь меньше всего вредит простате: это стоит знать каждому мужчине

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Исследования показывают, что разные виды напитков действуют неодинаково: одни могут усиливать воспалительные процессы и гормональные нарушения, другие содержать вещества, способные снижать оксидативный стресс.

Меньше всего вредит простате умеренное потребление красного вина, ведь оно содержит антиоксидант ресвератрол, который может снижать воспаление. Наиболее опасными для мужского здоровья, напомним, называют крепкие спиртные напитки, повышающие риск рака простаты и проблем с мочеиспусканием.

Воздействие алкоголя на простату

Красное вино: содержит ресвератрол, антиоксидант, способный уменьшать оксидативный стресс и замедлять размножение клеток в тканях простаты. Некоторые исследования указывают на то, что умеренное употребление вина не повышает риск рака простаты, а иногда даже ассоциируется с его снижением.

Пиво часто считается менее вредным, но оно содержит фитоэстрогены, способные влиять на гормональный баланс. Чрезмерное потребление пива связано с набором веса, повышением уровня ПСА и риском доброкачественной гиперплазии простаты.

Предупреждение ученых

Чрезмерное потребление алкоголя повышает риск развития агрессивных опухолей простаты и смертности от них.

Умеренное потребление (особенно вина) не имеет четкой негативной ассоциации с раком простаты, хотя результаты исследований остаются противоречивыми.

Что поможет сохранить здоровье простаты

Если мужчина решает употреблять алкоголь, меньше вредит небольшое количество красного вина.

Пиво и крепкие напитки следует ограничить, ведь они могут усугублять симптомы доброкачественной гиперплазии простаты и увеличивать риск онкологии.

Ключевым фактором остается умеренность: даже потенциально полезные свойства вина исчезают при чрезмерном потреблении.

Напомним: портал "Комментарии" писал о продукте, который "убивает" простату.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости